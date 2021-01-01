

سبوتيفاي تعلن الاستحواذ على منصة «فايندواي» للتكنولوجيا الصوتية سبوتيفاي تعلن الاستحواذ على منصة «فايندواي» للتكنولوجيا الصوتية

بذلت شركة سبوتيفاي اليوم الخميس دفعة كبيرة للحصول على المزيد من الكتب الصوتية على منصتها من خلال شراء شركة فايندواي «Findaway» للتكنولوجيا الصوتية ومقرها الولايات المتحدة حيث تحاول إعادة تحقيق نجاحها باستخدام البودكاست، وفقا لوكالة رويترز.



تقدم شركة فايندواي ، التي لديها شراكات مع ناشري الكتب الصوتية مثل Amazon’s Audible و Apple iBooks و Google و Storytel ، كتالوجًا عالميًا للكتب الصوتية. كما تمتلك موقع Voices الذي يساعد المؤلفين على النشر بأنفسهم.



قال جوستاف سودرستروم ، كبير مسؤولي البحث والتطوير في مقابلة: «هذه أول خطوة كبيرة … ما نريد تحقيقه هو أن يتمكن مستهلكو سبوتفاى من شراء أي كتاب صوتي على المنصة والاستماع إليه». ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة التي من المتوقع أن تغلق في الربع الرابع.

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تتابع شركة سبوتفاى كتاب قواعد تشغيل مشابه لذلك الخاص بأعمال البودكاست الخاصة بها، حث دخلت في البودكاست في عام 2018 ، وجمعتها بسلسلة من عمليات الاستحواذ ويتوقع المحللون أن تتفوق على أبل كأكبر مزود بودكاست بحلول نهاية العام بأكثر من 3 ملايين عنوان.كما أطلقت الشركة ، التي لديها بالفعل ارتباط مع مجموعة ستوريتل السويدية للبث الصوتي للسماح لمشتركيها بالاستماع إلى الكتب الصوتية ، منصة الوصول المفتوح للناشرين لدفق محتواهم.ارتفع إجمالي المستخدمين النشطين شهريًا في Spotify بنسبة 19٪ إلى 381 مليونًا في الربع الأخير بإيرادات بلغت حوالي 2.5 مليار يورو (2.87 مليار دولار).من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الكتب الصوتية العالمية 9.3 مليار دولار بحلول عام 2026 من 4 مليارات دولار في عام 2020 ، وفقًا لشركة الأبحاث Omdia.