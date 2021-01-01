سبوتيفاي تعلن الاستحواذ على منصة «فايندواي» للتكنولوجيا الصوتية

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › سبوتيفاي تعلن الاستحواذ على منصة «فايندواي» للتكنولوجيا الصوتية

صورة الخبر: سبوتيفاي تعلن الاستحواذ على منصة «فايندواي» للتكنولوجيا الصوتية
سبوتيفاي تعلن الاستحواذ على منصة «فايندواي» للتكنولوجيا الصوتية

بذلت شركة سبوتيفاي اليوم الخميس دفعة كبيرة للحصول على المزيد من الكتب الصوتية على منصتها من خلال شراء شركة فايندواي «Findaway» للتكنولوجيا الصوتية ومقرها الولايات المتحدة حيث تحاول إعادة تحقيق نجاحها باستخدام البودكاست، وفقا لوكالة رويترز.

تقدم شركة فايندواي ، التي لديها شراكات مع ناشري الكتب الصوتية مثل Amazon’s Audible و Apple iBooks و Google و Storytel ، كتالوجًا عالميًا للكتب الصوتية. كما تمتلك موقع Voices الذي يساعد المؤلفين على النشر بأنفسهم.

قال جوستاف سودرستروم ، كبير مسؤولي البحث والتطوير في مقابلة: «هذه أول خطوة كبيرة … ما نريد تحقيقه هو أن يتمكن مستهلكو سبوتفاى من شراء أي كتاب صوتي على المنصة والاستماع إليه». ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة التي من المتوقع أن تغلق في الربع الرابع.

تتابع شركة سبوتفاى كتاب قواعد تشغيل مشابه لذلك الخاص بأعمال البودكاست الخاصة بها، حث دخلت في البودكاست في عام 2018 ، وجمعتها بسلسلة من عمليات الاستحواذ ويتوقع المحللون أن تتفوق على أبل كأكبر مزود بودكاست بحلول نهاية العام بأكثر من 3 ملايين عنوان.

كما أطلقت الشركة ، التي لديها بالفعل ارتباط مع مجموعة ستوريتل السويدية للبث الصوتي للسماح لمشتركيها بالاستماع إلى الكتب الصوتية ، منصة الوصول المفتوح للناشرين لدفق محتواهم.

ارتفع إجمالي المستخدمين النشطين شهريًا في Spotify بنسبة 19٪ إلى 381 مليونًا في الربع الأخير بإيرادات بلغت حوالي 2.5 مليار يورو (2.87 مليار دولار).

من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الكتب الصوتية العالمية 9.3 مليار دولار بحلول عام 2026 من 4 مليارات دولار في عام 2020 ، وفقًا لشركة الأبحاث Omdia.

المصدر: اموال الغد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سبوتيفاي تعلن الاستحواذ على منصة «فايندواي» للتكنولوجيا الصوتية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
47866

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager