بذلت شركة سبوتيفاي اليوم الخميس دفعة كبيرة للحصول على المزيد من الكتب الصوتية على منصتها من خلال شراء شركة فايندواي «Findaway» للتكنولوجيا الصوتية ومقرها الولايات المتحدة حيث تحاول إعادة تحقيق نجاحها باستخدام البودكاست، وفقا لوكالة رويترز.
تقدم شركة فايندواي ، التي لديها شراكات مع ناشري الكتب الصوتية مثل Amazon’s Audible و Apple iBooks و Google و Storytel ، كتالوجًا عالميًا للكتب الصوتية. كما تمتلك موقع Voices الذي يساعد المؤلفين على النشر بأنفسهم.
قال جوستاف سودرستروم ، كبير مسؤولي البحث والتطوير في مقابلة: «هذه أول خطوة كبيرة … ما نريد تحقيقه هو أن يتمكن مستهلكو سبوتفاى من شراء أي كتاب صوتي على المنصة والاستماع إليه». ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة التي من المتوقع أن تغلق في الربع الرابع.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سبوتيفاي تعلن الاستحواذ على منصة «فايندواي» للتكنولوجيا الصوتية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق