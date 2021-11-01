شهدت أسعار الحديد ثباتًا ملحوظًا في السوق المحلي، اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021، ليواصل الاستقرار على نفس مستوياته المرتفعة التي أعلنتها المصانع الشهر الماضي.
أكد عدد من ممثلي الصناعات المعدنية، أن قرار وزيرة التجارة والصناعة بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية على واردات البيليت وحديد التسليح، سوف يعطي حرية للمنتجين في شراء خاماتهم سواء من السوق المحلية أو الاستيراد.
وأوضحوا أنه على جانب الآخر، فإن القرار لن يعون له تأثير على مستوى الأسعار خلال الفترة الحالية على الأقل، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الحديد والبيليت عالميا، فضلا عن ارتفاع الشحن بشكل كبير، مما يعمل على زيادة أسعار المستورد مقارنة بالسوق المحلية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسعار الحديد اليوم في مصر 17 نوفمبر 2021
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق