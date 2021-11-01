

أسعار الحديد اليوم في مصر 17 نوفمبر 2021 أسعار الحديد اليوم في مصر 17 نوفمبر 2021

شهدت أسعار الحديد ثباتًا ملحوظًا في السوق المحلي، اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021، ليواصل الاستقرار على نفس مستوياته المرتفعة التي أعلنتها المصانع الشهر الماضي.



أكد عدد من ممثلي الصناعات المعدنية، أن قرار وزيرة التجارة والصناعة بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية على واردات البيليت وحديد التسليح، سوف يعطي حرية للمنتجين في شراء خاماتهم سواء من السوق المحلية أو الاستيراد.



وأوضحوا أنه على جانب الآخر، فإن القرار لن يعون له تأثير على مستوى الأسعار خلال الفترة الحالية على الأقل، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الحديد والبيليت عالميا، فضلا عن ارتفاع الشحن بشكل كبير، مما يعمل على زيادة أسعار المستورد مقارنة بالسوق المحلية.

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ويشار إلى أن بيانات غرفة الصناعات المعدنية، تشير إلى أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليتوينشر أموال الغد قائمة بأسعار الحديد في مصر اليوم بسوق الجملة :اسم الشركة السعر للطنحديد عز 15000 جنيهبشاى 15300 جنيهالمصريين 15500 جنيهالمراكبي 15350 جنيهالجيوشي 15000 جنيهالجارحي 15250جنيهالسويس للصلب 14900 جنيه