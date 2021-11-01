

سعر الذهب يتراجع 5 جنيهات اليوم مع انخفاض سعر الأوقية عالمياً سعر الذهب يتراجع 5 جنيهات اليوم مع انخفاض سعر الأوقية عالمياً

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، تراجعا بقيمة 5 جنيهات في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، مع تراجع البورصات العالمية.



سعر الذهب تراجع عيار 21

وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 21، وهو الأكثر شيوعا وانتشار في مصر، ليبلغ 810 جنيه



سعر الذهب اليوم عيار 18

كما سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 تراجعا ليسجل 694 جنيه بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% إلى 10%

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