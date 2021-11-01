سعر الذهب يتراجع 5 جنيهات اليوم مع انخفاض سعر الأوقية عالمياً
شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، تراجعا بقيمة 5 جنيهات في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، مع تراجع البورصات العالمية.
سعر الذهب تراجع عيار 21
وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 21، وهو الأكثر شيوعا وانتشار في مصر، ليبلغ 810 جنيه
سعر الذهب اليوم عيار 18
كما سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 تراجعا ليسجل 694 جنيه بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% إلى 10%
سعر الذهب اليوم عيار 24
وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 926 جنيه، حيث يعد العيار الأعلى سعرا في مصر والأغلى قيمة.
سعر الجنيه الذهب اليوم
وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم ارتفاعاً ليسجل 6480 جنيها، ويبلغ وزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21 الأكثر رواجا ومبيعا في مصر.
سعر كيلو الذهب عيار 24
وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ مابين 926 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
سعر الأوقية
وسجل سعر الأوقية عالميا ارتفاعا في نهاية تعاملات الأمس ليبلغ 1868 دولار
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