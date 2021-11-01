

«السياحة والآثار»: غلق 9 منشآت فندقية في جنوب سيناء والبحر الأحمر «السياحة والآثار»: غلق 9 منشآت فندقية في جنوب سيناء والبحر الأحمر

أوفدت وزارة السياحة والآثار، لجانًا للمرور على المنشآت الفندقية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر؛ للتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم أعلى مستوى من جودة الخدمات.



غلق 9 منشآت فندقية

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أن أعمال هذه اللجان أسفرت عن إصدار قرارات بالغلق الإداري لـ 3 منشآت فندقية بمحافظة جنوب سيناء و 6 آخرين بمحافظة البحر الأحمر، كما تم حظر تشغيل المطابخ في 9 منشآت فندقية بالبحر الأحمر.



رصد 20 منشأة مغلقة

وأضاف «العاصي»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه اللجان رصدت خلال عملية المرور، 20 منشأة فندقية مغلقة، وجرى التنبيه على مالكي هذه المنشآت بضرورة الالتزام بعدم التشغيل واستقبال النزلاء إلا بعد إجراء المعاينات من قِبل وزارة السياحة والآثار وهيئة سلامة الغذاء؛ للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ حتى يتم تجديد الترخيص ومنحهم شهادة السلامة الصحية للتشغيل.