

الزنك والنيكل يدخلان في القائمة الأمريكية للمعادن المهمة الزنك والنيكل يدخلان في القائمة الأمريكية للمعادن المهمة

اقترحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) إدراج معدنى النيكل والزنك، في قائمة المعادن الهامة المعاد صياغتها. وعدد المعادن في القائمة من 35 إلى 50 في 2018، كما تم بالتوازى وإلى حد كبير تقسيم العناصر الأرضية النادرة ومعادن المجموعة الثمينة إلى كيانات منفصلة.



ووفق موقع ميننج دوت كوم، فقد أسقطت الصياغة الجديدة للقائمة والتى تمت مؤخرا، أربعة معادن هي: الهيليوم والبوتاس والرينيوم والسترونشيوم. وأضاف الموقع أن الولايات المتحدة هي أكبر منتج ومصدر صاف للهيليوم في العالم، في حين أنها تعتمد على الواردات للثلاثة الآخرين، وهى تعمل دائما بأساليب مختلفة على تخفيف أثر الاستيراد أو مخاطره، تم مجددا أيضا إسقاط اليورانيوم من القائمة بعد إعادة تصنيفه على أنه «وقود معدني» وليس مما يصنف كمعدن مهم .



وأكد الموقع أن النيكل والزنك، الإضافتان الجديدتان الوحيدتان، يعكس كل منهما تطورًا في المنهجية المستخدمة لتحديد ما إذا كان المعدن مهمًا لرفاهية الاقتصاد الأمريكى أم لا.

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وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تعتمد الولايات المتحدة على واردات النيكل المكرر لنحو نصف استهلاكها السنوي.وكان أكبر ثلاثة موردين في العام الماضي هم كندا (42٪) والنرويج (10٪) وفنلندا (9٪)- وكلها دول تعتبر «صديقة»، وهذا العرض الحميد نسبيا كان قد أبقى النيكل بعيدًا عن قائمة المعادن الهامة في الماضي. وحاليا تم تضمينه، لأن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وسعت معنى المعايير الحرجة لتتجاوز التجارة الخارجية وظروفها، ولأن النيكل مهم جدا في سباق صناعة السيارت الكهربائية المحتدم.