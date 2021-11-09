

غني بالبروتين.. «الجراد» ينضم إلى قائمة الطعام في دول الاتحاد الأوروبي غني بالبروتين.. «الجراد» ينضم إلى قائمة الطعام في دول الاتحاد الأوروبي

أجازت المفوضية الأوروبية طرح الجراد المهاجر إلى قائمته المعتمدة في أنظمة الغذاء بالأسواق، في إطار مساعي التكتل إلى تشجيع أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة.



ووفقًأ لـ«رويترز»، تعد هذه هي المرة الثانية التي تطرح فيه المفوضية الأوروبية، حشرة آمنة للبشر بعد الترخيص ليرقات دودة الخنفساء الصفراء المجففة في يونيو الماضي.



وقالت المفوضية الأوروبية، التي سمحت للجراد المهاجر كغذاء بشري، إنه سيتم تسويق الجراد كوجبة خفيفة أو كمكون غذائي إما في صورة مجففة أو مجمدة مع إزالة الأجنحة والساقين، أو كمسحوق أكثر استدامة للزراعة والوجبات الغذائية.

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وقالت الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء، إن حشرات الجراد البالغة، تحتوى على نسبة عالية من البروتين. وليس هناك مخاوف تتعلق بالسلامة الصحية عند تناولها. لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أن تناولها قد يثير ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية من القشريات والعث والرخويات.وتعتبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الحشرات مصدر غذائي عالي التغذية وصحي يحتوي على نسبة عالية من الدهون والبروتين والفيتامينات والألياف والمعادن.وقالت إن الحشرات، التي يستهلكها ملايين البشر يوميًا على كوكب الأرض، تم تحديدها في إطار استراتيجية الزراعة الجديدة للاتحاد الأوروبي كمصدر بديل للبروتين يمكن أن يسهل التحول نحو غذاء أكثر استدامة. لذا فهو من المحتمل أن تكون «الجداجد» أو ما يعرف بصرار الليل الحشرة الثالثة على القائمة قريبا.