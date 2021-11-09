

خبراء القلب: الاستهلاك الزائد للملح يهدد الصحة خبراء القلب: الاستهلاك الزائد للملح يهدد الصحة

أعلن خبراء جمعية القلب الأمريكية، أن استهلاك كمية زائدة من الملح يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وتشير مجلة New England Journal of Medicine، أن الباحثين قيموا نتائج تحليل بول خمسة آلاف رجل وخمسة آلاف امرأة متوسط أعمارهم 50 سنة.



وأظهرت النتائج، أن 571 حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية، مرتبطة مباشرة بارتفاع مستوى الصوديوم وانخفاض تناول البوتاسيوم.

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ويقول الباحث يوان ما، من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، «إن زيادة استهلاك الملح في النظام الغذائي، يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 18 بالمئة».ويخطط الباحثون لإجراء دراسة جديدة تكون قياساتها أكثر دقة، من أجل تحديد جرعة الصوديوم اليومية غير الخطرة على الصحة.