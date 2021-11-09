أعلن خبراء جمعية القلب الأمريكية، أن استهلاك كمية زائدة من الملح يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وتشير مجلة New England Journal of Medicine، أن الباحثين قيموا نتائج تحليل بول خمسة آلاف رجل وخمسة آلاف امرأة متوسط أعمارهم 50 سنة.
وأظهرت النتائج، أن 571 حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية، مرتبطة مباشرة بارتفاع مستوى الصوديوم وانخفاض تناول البوتاسيوم.
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التعليقات على خبراء القلب: الاستهلاك الزائد للملح يهدد الصحة
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