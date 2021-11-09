صور للفندق الأكثر انعزالا بالعالم.. والليلة بـ10 آلاف دولار

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صورة الخبر: صور للفندق الأكثر انعزالا بالعالم.. والليلة بـ10 آلاف دولار
صور للفندق الأكثر انعزالا بالعالم.. والليلة بـ10 آلاف دولار

يعد "شيلدون شاليه" الفندق الأكثر انعزالا في العالم، والذي يتيح لضيوفه الاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة مقابل 10 آلاف دولار في الليلة الواحدة.

ويقع "شيلدون شاليه" المكون من 5 غرف نوم على حافة مدرج دون شيلدون في نهر روث الجليدي الخلاب في دينالي بألاسكا، ولا يمكن الوصول إليه إلا جوا.

ويرتفع الفندق 1829 مترا فوق مستوى سطح البحر، ويقع بمنطقة تكثر فيها الدببة والذئاب وحيوانات الوعل.

ويقدم القائمون على الفندق لزواره خدمة النقل بواسطة طائرة مروحية، ووجبات طعام، هذا إلى جانب عدد من الأنشطة مثل التزلج على الجليد وتسلق الجبال وصيد السمك.

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن غرف الفندق توفر إطلالات "بانورامية" على المناظر الطبيعية، وهي قادرة على استيعاب 10 ضيوف بذات الوقت.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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