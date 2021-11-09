اتسم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، بالعديد من الإجراءات المرنة التي لا تتعارض مع تحقيق مصلحة العمل وعدم تعطيل أو تأخر إنجاز المهام المكلف بها الموظف، ومن بين هذه الإجراءات المرنة التي تضمنتها أحكام مواد قانون الخدمة المدنية، تخفيض أيام العمل في الأسبوع، مقابل خصم جزء من الأجر الوظيفي من راتبه الشهري.
متى يحصل الموظف على 65% من الأجر الوظيفي ومتى يحصل على 50 %؟
«الوطن» تسلط الضوء على أحكام مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بكيفية تخفيض أيام العمل للموظف الحكومي خلال الأسبوع إلى ثلاثة أيام مقابل خصم 35% من أجره الوظيفي الشهري، وحصوله على 65% فقط، بينما يستطيع أن يحصل الموظف على 4 أيام إجازة بدون أجر مقابل خصم 50% من أجره الوظيفي.
وفي إطار ذلك قالت المادة 54 من قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بـ تنظيم العمل «يجوز للسلطة المختصة، وفقا للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل الموظف بالجهاز الإداري للدولة بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر، ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار إليه».
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التعليقات على لو موظف حكومي.. تقدر تشتغل 3 أيام في الأسبوع مع خصم 35% من الأجر
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