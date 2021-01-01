جهات التحقيق تعاين موقع حادث قطار مزلقان المناشي



حادث قطار مزلقان المناشي حادث قطار مزلقان المناشي

انتقلت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، إلى موقع حادث تصادم قطار بسيارة ربع نقل، عند مزلقان المناشي في الجيزة؛ لإجراء المعاينة، بعدما أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين.







وطالبت جهات التحقيق بالاستعلام عن حالة المصابين، والاستماع إلى أقوالهم بشأن الحادث.

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تفاصيل حادث قطار منزلقان المناشيوتبين من التقرير المبدئي، أن الإصابات تراوحت بين كسور بالفكين العلوي والسفلي، وجروح قطعية في السيقان، وكدمات، وكسور بعظام الفخذ، واضطرابات في درجة الوعي.كما طلبت جهات التحقيق، سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال الشهود فيها؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، والتوصل إلى كيفية مرور السيارة من المزلقان، وحقيقة كون البوابة الخاصة بالمزلقان مفتوحة من عدمه وقت الحادث.وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت إخطارا من الخدمات الأمنية بمزلقان المناشي، مفاده، وقوع حادث، ووجود ضحايا ومصابين.وانتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين اصطدام قطار بسيارة ربع نقل.وفي نفس السياق أعلن مصدر بالسكة الحديد، وقوع حادث اصطدام قطار رقم 671 مُحسَّن خط القاهرة - المناشي - إيتاي البارود، بسيارة ربع نقل، أثناء مرورها من مزلقان المناشي التابعة لمحافظة الجيزة.وأوضح مصدر بالسكة الحديد خلال تصريحات لـ القاهرة 24 أن الحادث تسبب في مصرع 3 أشخاص، من بينهم قائد السيارة، كما تسبب الحادث في توقف حركة القطارات جزئيا على خط المناشي.وأكد المصدر أنه في أثناء عبور السيارة من مزلقان المناشي؛ تصادف مرور قطار الركاب مما أدى إلى الاصطدام بالسيارة وسحبها إلى محطة القطار لمسافة 400 متر، بينما تم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل الجثث إلى أقرب مستشفى.