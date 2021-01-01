حسم منتخب الكاميرون تأهله لبطولة كأس العالم بعدما انتزع فوز ثمين من أنياب منتخب كوت ديفوار، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "جابوما"، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. سجل كارل توكو ايكامبي هدف الفوز لصالح منتخب الكاميرون في الدقيقة 22 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة، يخطف منتخب الكاميرون صدارة ترتيب المجموعة الرابعة من نظيره الإيفوارى بعدما رفع "الأسود" رصيده إلى 15 نقطة نقطتين عن الأفيال الإيفوارية التي تراجعت للمركز الثانى برصيد 13 نقطة.
وكان منتخب كوت ديفوار يمتلك فرصتى التعادل أو الفوز بأى نتيجة لضمان التأهل بينما لا يوجد أمام أسود الكاميرون حل سوى الفوز بأى نتيجة كذلك.
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التعليقات على الكاميرون تخطف بطاقة التأهل للدور الفاصل بتصفيات كأس العالم من كوت ديفوار
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