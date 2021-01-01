الكاميرون تخطف بطاقة التأهل للدور الفاصل بتصفيات كأس العالم من كوت ديفوار



الكاميرون تخطف بطاقة التأهل الكاميرون تخطف بطاقة التأهل

حسم منتخب الكاميرون تأهله لبطولة كأس العالم بعدما انتزع فوز ثمين من أنياب منتخب كوت ديفوار، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "جابوما"، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. سجل كارل توكو ايكامبي هدف الفوز لصالح منتخب الكاميرون في الدقيقة 22 من زمن المباراة.



بهذه النتيجة، يخطف منتخب الكاميرون صدارة ترتيب المجموعة الرابعة من نظيره الإيفوارى بعدما رفع "الأسود" رصيده إلى 15 نقطة نقطتين عن الأفيال الإيفوارية التي تراجعت للمركز الثانى برصيد 13 نقطة.



وكان منتخب كوت ديفوار يمتلك فرصتى التعادل أو الفوز بأى نتيجة لضمان التأهل بينما لا يوجد أمام أسود الكاميرون حل سوى الفوز بأى نتيجة كذلك.

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وكان منتخب الكاميرون فاز على نظيره منتخب مالاوي 4-0 فى المواجهة التى جمعتهما على ملعب أورلاندو فى جنوب أفريقيا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.كما حقق منتخب كوت ديفوار فوزا مهما على نظيره منتخب موزمبيق بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين ملعب الصداقة في بنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية المؤهلة لكأس العالم.