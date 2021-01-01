معلول يقود تونس للتأهل إلى الدور الفاصل بتصفيات بكأس العالم.. فيديو

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تأهل منتخب تونس إلى الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد الفوز على نظيره الزامبي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء على ملعب الأولمبي حمادى العقرب في رادس، فى الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.



أحرز أهداف المنتخب التونسي كل من عيسى العيدوني في الدقيقة 18 ومحمد دراغر في الدقيقة 31، قبل أن يسجل نجم النادي الأهلي على معلول الهدف الثالث في الدقيقة 43، فيما سجل هدف منتخب زامبيا الوحيد فاشيون ساكالا في الدقيقة 80.



بهذه النتيجة ينهي المنتخب التونسي مشواره بالدور الثاني من التصفيات متصدرا برصيد 13 نقطة، فيما يحتل منتخب غينيا الاستوائية الوصافة برصيد 11 نقطة، ويحتل زامبيا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل موريتينا الترتيب برصيد 3 نقاط.

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