لمكياج ناعم ومتناسق يجب اتباع هذه الخطوات



لمكياج ناعم ومتناسق لمكياج ناعم ومتناسق



استخدام المكياج يوميا أمر ضروري لبعض الفتيات خاصة العاملات التي تخرج من المنزل يوميا، واستخدام المكياج يوميا يرهق البشرة ويؤثر على رونقها ما يلزم الفتيات بإتباع بعض التعليمات.



وتقول غادة داود خبيرة التجميل، تفضل الكثير من السيدات استخدام المكياج بشكل يومي، ولأن للمكياج أضرار عديدة على البشرة، يجب عمل بعض الروتين والخطوات للحفاظ على البشرة في حالة الاستخدام المتكرر للمكياج.



وأضافت “غادة”، أنه علي الفتيات أن تقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، واستخدام منظفًا ناعمًا ومعتدلًا يصلح للاستخدام اليومي لتنظيف البشرة وتفتيح لونها، مؤكد على أن المواظبة على الغسول تجعل البشرة أكثر سلاسة.

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وتابعت، يجب دائما التركيز على اختيار الغسول المناسب للبشرة كخطوة أولى نحو إعداد الوجه للمكياج، إذا كانت البشرة حساسة، فيجب التأكد من الابتعاد عن المستحضرات التي تحتوي على حمض الجليكوليك؛ لأنها قد تسبب الاحمرار والتهيج، والبحث عن منظف لطيف للبشرة الحساسة واذا كانت البشرة جافة يجب استخدام غسول كريمي يزيد من ترطيبها.وأوضحت غادة داود أن استخدام المقشر ضروري للتخلص من خلايا الجلد الميتة، وعدم حدوث تكتلات عند وضع المكياج، والتقشير أيضًا يعني الكشف عن بشرة ناعمة جديدة تحتها، لذا يجب استخدام مقشر يومي لطيف مع حبيبات صغيرة ناعمة على البشرة، مع تجنب المكونات الخشنة فهي ضارة على البشرة قد تسبب جروح للبشرة مع مرور الوقت وتجعل البشرة جافة وقابلة لتخزين المكياج عند وضعه، حيث يجب غسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر ثم استخدام المقشر مع تقشير الرقبة أيضا فهي جزء من الوجه.وقالت خبيرة التجميل، إنه بعد تطبيق الخطوات الأولى من روتين العناية الخاص ببشرتنا يجب استخدام التونر أو السيروم وفق نوع البشرة، وننتظر حتى يجف، والتونر مفيد لصاحبات البشرة الدهنية حيث يعمل على غلق المسام ومنع البشرة من تكوين بثور، بينما يعمل السيروم بشكل رائع لمن يتمتعن ببشرة جافة؛ لأنه يقوم بترطيب الوجه.وأضافت “غادة” أن خطوة التونر أو السيرم ليست قابلة للإهمال فيجب الاهتمام بها للمحافظة على الوجه سواء كانت البشرة دهنية أو جافة قبل وضع المكياج، مؤكدة على أنه يجب وضع مرطب خفيف يناسب لون ونوع البشرة، ويوفر ترطيبًا عميقا طوال اليوم.وتابعت، أن خطوة البرايمر في غاية الأهمية حيث يعمل البرايمر كحاجز واقٍ يحفظ المرطب وزيت البشرة من الإختلاط بالمكياج كما أن البرايمر يضع الأساس لتطبيق مكياج بطريقة سلسة وناعمة، وهو يعمل أيضًا كحاجز لملء أي خطوط في البشرة حتى لا يتجمّع المكياج ويساعد على ثبات المكياج على الوجه لوقت طويل، بعد هذه الخطوات يمكن تطبيق مكياج بإحترافية دون إتلاف البشرة.