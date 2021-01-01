وجبة متكاملة وعلى قد الإيد.. طريقة عمل العجة



طريقة عمل العجة طريقة عمل العجة

العجة أكلة شعبية مصرية قديمة لها شهرة واسعة لمذاقها الشهر وقيمتها الغذائية العالية، حيث يعشقها الكبار والصغار، وتقدم بالبيض والخضراوات، ويسهل على ربات البيوت تحضيرها.



وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل العجة.



مكونات عمل العجة:

10 بيضات

2بصلة كبيرة مفرومة

ربطة بقدونس

ربطة شبت

ملح وفلفل

ثمرة طماطم مقطعة مكعبات

ثمرة فلفل مقطعة مكعبات

5 ملاعق كبيرة دقيق

قد يعجبك أيضا...

طريقة عمل العجة بالبيض:-- نحضر حلة على النار ونشوح بها البصل والطماطم والفلفل والخضروات ونقلب جيدا.- ثم نضرب البيض والدقيق والتوابل فى الخلاط الكهربائى جيدا.- بعدها نحضر صينية فرن، وندهنها زيت، ثم نضع بها الخضروات ونصب عليها خليط البيض.- ثم ندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج، ثم تقطع وتقدم.فوائد البيضويذكر أن تناول طفلك لبيضة واحدة في الصباح يمد جسده بالأتى:- عنصر جيد بالكالسيوميحتوى البيض على كمية كبيرة من الكالسيوم، والذي يعمل على تقوية العظام والحماية من تساقط الشعر وتقصف الأظافر، كما أن التعود على تناول البيض يحمى طفلك من هشاشة العظام في المستقبل.- الحماية من الأنيميايحتوى أيضا على نسبة كبيرة من الحديد، والتي تساعد على الحماية من الأنيميا وأمراض فقر الدم، وتساعد في الحفاظ على النسبة الطبيعية للهيمجلوبين.- تجديد الطاقة والنشاطيعد أيضا من الأطعمة التي تمنح طفلك النشاط والحيوية، وتساعده على التخلص من الكسل والوخم.. احرصى على تقديم البيض قبل الذهاب إلى المدرسة، لزيادة تركيزه وتحصيله للمعلومات بدون مشكلات.- يساعد على تحسين الرؤيةمن الأطعمة التي تساعد على صحة العينين، وتحسين الرؤية عند الطفل، خاصة مع الإفراط في استخدام الموبايل وأجهزة التابلت.والبيض يعد من أهم الأطعمة التي يجب أن تحصل عليها المرأة الحامل يوميا طوال أشهر الحمل بمعدل بيضتين يوميا، مشيرة إلى أن البيض يحتوي على حمض الفوليك الذي يمنع تشوهات الأجنة.كما يحتوي على فيتامين د الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، هذا غير احتوائه على الحديد والكالسيوم مما يعزز الصحة ويحمي من الأنيميا ونقص الكالسيوم، لذا على المرأة الحامل أن تتناوله يوميا ويفضل أن يكون مسلوقا.