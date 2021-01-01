حرص الكثير من الأشخاص مع انتشار فيروس كورونا، على شراء معظم احتياجاتهم من خلال التسوق عبر الإنترنت، وقد أفرط البعض فى عمليات الشراء، حتى باتوا يشترون أشياء لم يستعملوها ليتفاجئون فى نهاية الشهر بإنفاقهم مرتبهم بالكامل، وهي المشكلة التى تتفاقم في فترات العروض والخصومات، لذا نستعرض فى هذا التقرير عدة نصائح تساعد فى عدم الإفراط فى الشراء، خاصة في فترة عروض البلاك فرايداي وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
ابدأ بأدوات النظافة الخاصة بك
تقول نيتا وودز الخبيرة الإستراتيجية في مجال الاستدامة "إن العيش بأقل تكلفة يبدأ من العادات اليومية"، لذلك ينصح بشراء منتج واحد أو اثنين من منتجات الاستحمام واستخدامها لاخر قطرة، مع تجنب الإفراط فى شراء هذه النوعية من المنتجات.
عدم الإفراط فى شراء المواد الغذائية
وتقول نيتا إن الشيء نفسه ينطبق على مستلزمات المطبخ والمواد الغذائية، حيث نصحت بشراء مايحتاجه المنزل من وجبات غذائية مع عدم الإفراط فى الشراء خاصة عند إقامة وليمة وذلك من خلال وضع خطة للمشتريات.
شراء ملابس مستعملة
نصحت نيتا ببيع الملابس المستعملة واستخدام المال لشراء ملابس مستعملة أخرى، من خلال المحلات التجارية التى توفر ذلك، مع اختيار ملابس مناسبة يمكن ارتدائها كثيراً، وبهذا يمكن الحفاظ على المال.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 6 نصائح لازم تعرفها قبل الشوبينج.. عشان المرتب يكمل لآخر الشهر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق