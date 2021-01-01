6 نصائح لازم تعرفها قبل الشوبينج.. عشان المرتب يكمل لآخر الشهر



نصائح لازم تعرفها قبل الشوبينج نصائح لازم تعرفها قبل الشوبينج

حرص الكثير من الأشخاص مع انتشار فيروس كورونا، على شراء معظم احتياجاتهم من خلال التسوق عبر الإنترنت، وقد أفرط البعض فى عمليات الشراء، حتى باتوا يشترون أشياء لم يستعملوها ليتفاجئون فى نهاية الشهر بإنفاقهم مرتبهم بالكامل، وهي المشكلة التى تتفاقم في فترات العروض والخصومات، لذا نستعرض فى هذا التقرير عدة نصائح تساعد فى عدم الإفراط فى الشراء، خاصة في فترة عروض البلاك فرايداي وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

ابدأ بأدوات النظافة الخاصة بك

تقول نيتا وودز الخبيرة الإستراتيجية في مجال الاستدامة "إن العيش بأقل تكلفة يبدأ من العادات اليومية"، لذلك ينصح بشراء منتج واحد أو اثنين من منتجات الاستحمام واستخدامها لاخر قطرة، مع تجنب الإفراط فى شراء هذه النوعية من المنتجات.



عدم الإفراط فى شراء المواد الغذائية

وتقول نيتا إن الشيء نفسه ينطبق على مستلزمات المطبخ والمواد الغذائية، حيث نصحت بشراء مايحتاجه المنزل من وجبات غذائية مع عدم الإفراط فى الشراء خاصة عند إقامة وليمة وذلك من خلال وضع خطة للمشتريات.



شراء ملابس مستعملة

نصحت نيتا ببيع الملابس المستعملة واستخدام المال لشراء ملابس مستعملة أخرى، من خلال المحلات التجارية التى توفر ذلك، مع اختيار ملابس مناسبة يمكن ارتدائها كثيراً، وبهذا يمكن الحفاظ على المال.

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توقف عن شراء هدايا المناسباتاعتاد الناس على شراء الهدايا المرتبطة بالمواسم والأعياد، مما يتسبب فى إنفاق الكثير من النقود، لذلك نصحت نيتا بقضاء الوقت مع الأصدقاء والأقارب بدلاً من شراء هدايا لهما.احذر من الإعلاناتتحاصر الإعلانات المستهلكين سواء من خلال تصفحهم مواقع الإنترنت أو عند السير فى الشارع أو حتى عند مشاهدة التليفزيون، مما يحفز المستهلك على الشراء، لذلك تقول نيتا:" إننا بحاجة إلى أن نكون أكثر وعياً بالمحفزات وأن نفهم الغرض من التسويق..إنه يخبرنا أنه يجب علينا شراء الأشياء لنشعر بتحسن ، ونكون كاملين ، وننجح ، ونكون أغنياء ، ونكون أقوياء. تقول إذا لم نستهلك ، ما الذي يمكن أن نساهم به في المجتمع؟ نحن بحاجة إلى التراجع خطوة إلى الوراء وفهم ما يحدث.نصحت نيتا المستهلكين باستغلال الوقت الضائع فى متابعة الإعلانات التجارية بالجلوس مع الأسرة والأصدقاء، وممارسة الأنشطة الفنية والحصول على قسط كافى من النوم، حيث تساعد هذه الممارسات على الشعور بالسعادة الذى تحث عليه الإعلانات التجارية.تذكر الحفاظ على البيئةيحاول العالم منع تغير المناخ ونحن جزء من هذا العالم وعلينا حمايته، لذلك تقول نيتا: "بينما نتحرك نحو حياة أكثر وعياً بالبيئة، ستتبدد حاجتنا للأشياء بشكل طبيعي"، ويمكن تحقيق ذلك من خلال شراء إحتياجات الأساسية فقط، وخاصة المنتجات الصديقة للبيئة.