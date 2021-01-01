طرق لبناء الثقة بينك وبين شريك حياتك لو أخطأ فى حقك



لبناء الثقة بينك وبين شريك حياتك لبناء الثقة بينك وبين شريك حياتك

الأخطاء تحدث دائمًا، وفي العلاقات العاطفية أهم خطوة بعد التسامح مع الأخطاء هى استعادة الثقة من جديد فى الطرف الآخر، واليوم بينما نحتفل باليوم الدولي للتسامح، إليكِ بعض الخطوات التي يجب اتخاذها، وفقا لما ذكره موقع "Psychology today" لاستعادة الثقة في العلاقة إذا أخطأ شريك حياتك فى حقك وقررت أن تسامحه بصدق:



لا تقل شيئًا وتفعل عكسه

من الضروري أن تتوقف عن قول الأشياء التي لن تفعلها، أو التي لا تمثل مشاعرك الفعلية، حتى ما يبدو أنه أكاذيب بسيطة، عندما يكون متكررًا، سيخبر الشخص الآخر أنه لا يجب أن يثق بعد الآن في الأشياء التي تخرج من فمك، ولا تقول أبدا أنك سامحت شريكك بينما تعيد ذكر واستحضار خطأه ومناقشته فيه من وقت لآخر.



عدم المبالغة فى رد الفعل

من المهم أن تتصف بـ التسامح، فكل إنسان معرض للوقوع في الخطأ، لذلك لا تبالغ في عقاب الشريك ولا تقسو عليه عند ارتكابه أي خطأ يقع فيه، بل حاول أن تتفهم موقفه، وتكون على استعداد تام لمسامحته، بل حاول وضع مبررات منطقية لفعلته خاصة لو كان جديرا بحبك له.



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كتمان أسرار الشريكيجب التصرف بمسئولية والاحتفاظ بأسرار العلاقة بينكما وعدم إدخال طرف ثالث في الأمور الخاصة بين الشريكين وعدم التكلم عنها أمام الآخرين.الاستماع للطرف الآخر ومناقشتهأكثر ما نحتاجه هو شخص يستطيع سماع قلقنا ويفهم مشاعرنا والوقوف بجانبنا وهو تمامًا ما يحتاجه كلا الشريكين، الأنصات والمشاركة يجعل الحياة العاطفية أكثر عمقًا وقوة.استشر طبيبك النفسيلا تخجل من طلب المساعدة من المختصين الاجتماعيين أو النفسيين، فهم الأقدر على تقديم النصح لك، ومنحك القدرة على إعادة بناء علاقتك مع شريك حياتك، خاصة الخيانة إذا حدث بينكما ازمة كبيرة لم تستطيعا تخطيها بسهولة.