طرق لبناء الثقة بينك وبين شريك حياتك لو أخطأ فى حقك

الأخطاء تحدث دائمًا، وفي العلاقات العاطفية أهم خطوة بعد التسامح مع الأخطاء هى استعادة الثقة من جديد فى الطرف الآخر، واليوم بينما نحتفل باليوم الدولي للتسامح، إليكِ بعض الخطوات التي يجب اتخاذها، وفقا لما ذكره موقع "Psychology today" لاستعادة الثقة في العلاقة إذا أخطأ شريك حياتك فى حقك وقررت أن تسامحه بصدق:
لا تقل شيئًا وتفعل عكسه
من الضروري أن تتوقف عن قول الأشياء التي لن تفعلها، أو التي لا تمثل مشاعرك الفعلية، حتى ما يبدو أنه أكاذيب بسيطة، عندما يكون متكررًا، سيخبر الشخص الآخر أنه لا يجب أن يثق بعد الآن في الأشياء التي تخرج من فمك، ولا تقول أبدا أنك سامحت شريكك بينما تعيد ذكر واستحضار خطأه ومناقشته فيه من وقت لآخر.
عدم المبالغة فى رد الفعل
من المهم أن تتصف بـ التسامح، فكل إنسان معرض للوقوع في الخطأ، لذلك لا تبالغ في عقاب الشريك ولا تقسو عليه عند ارتكابه أي خطأ يقع فيه، بل حاول أن تتفهم موقفه، وتكون على استعداد تام لمسامحته، بل حاول وضع مبررات منطقية لفعلته خاصة لو كان جديرا بحبك له.
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