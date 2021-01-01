هناك أطباق متعددة تتميز بالمطبخ الجزائري، حيث توجد أنواع عديدة من السلطات والشوربات والأطباق الرئيسية المختلفة، وتقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة عمل اللحم الضانى على الطريقة الجزائرية.
مكونات عمل اللحم الضانى مشوى
ثماني قطع من لحم الضأن.
ثماني بيضات.
حبة بصل مفرومة ناعما.
حبة طماطم مفرومة ناعماً.
ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
كوب زيتون أخضر نوى فارغ و مفروم.
ملاعق كبيرة زيت نباتي.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة فلفل أحمر.
ملعقة صغيرة قرفة.
ملعقة صغيرة من حبة البركة.
ملعقة صغيرة كمون.
ملاعق صغيرة من الملح.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طريقة عمل اللحم الضانى على الطريقة الجزائرية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق