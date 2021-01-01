

اللحم الضانى على الطريقة الجزائرية اللحم الضانى على الطريقة الجزائرية

هناك أطباق متعددة تتميز بالمطبخ الجزائري، حيث توجد أنواع عديدة من السلطات والشوربات والأطباق الرئيسية المختلفة، وتقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة عمل اللحم الضانى على الطريقة الجزائرية.





مكونات عمل اللحم الضانى مشوى



ثماني قطع من لحم الضأن.

ثماني بيضات.

حبة بصل مفرومة ناعما.

حبة طماطم مفرومة ناعماً.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

كوب زيتون أخضر نوى فارغ و مفروم.

ملاعق كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة فلفل أحمر.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة من حبة البركة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملاعق صغيرة من الملح.

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طريقة التحضيرنحفظ الزيت النباتي في قدر على النار حتى يسخن ثم نضيف البصل ونقلب حتى ينضج.نضيف اللحم ونقلب ثم نضيف الفلفل الأسود والفلفل الأحمر والقرفة والكمون والكراوية والملح ونقلبهم مع بعضهم البعض جيداً.نضيف الطماطم ثم نسكب الكمية المناسبة من الماء حتى يغمر اللحم ويتركه على النار حتى ينضج تماما.نضع اللحم في صينية ناضجة ثم نوزع قطع الزيتون.باستخدام الملعقة نطهر اللحم مكونًا دائرة صغيرة حتى نكسر بيضة في تلك الدائرة.تتكرر هذه العملية حتى تنتهي الكمية بالبيض.نوزع البقدونس المفروم ثم ندخل الصينية في الفرن حتى ينضج ويتحمر والبيض.نقدم الأخدج الجزائري الساخن مع طبق من البطاطس المقلية أو السلطة.