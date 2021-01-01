صدق أو لا.. القبض على مصري هارب من ألف سنة سجن!

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القبض على مصري هارب من ألف سنة سجن

مجموع أحكام لا يصدق لمتهم مصري هارب من العدالة منذ سنوات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، مساء الثلاثاء، من القبض على رجل أعمال هارب من 1195 سنة سجن.

في التفاصيل، أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام في مصر اختباء أحد المتهمين المطلوب في 124 قضية "تزوير"، بإجمالي مدد حبس 1195 سنة بإحدى الفيلات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

وعقب وصول المعلومات للجهات الأمنية، تحركت على الفور لضبط المتهم صاحب الرقم القياسي في الحصول على أحكام قضائية واجبة النفاذ.

واستهدفت قوات الأمن، المتهم وتمكنت من ضبطه في أثناء تواجده بفيلا في التجمع الخامس، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

المصدر: alarabiya

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