حقوق عين شمس تعلن موعد حضور محاضرات المحكمة التدريبية للطلاب غير المطعمين

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صورة الخبر: حقوق عين شمس
حقوق عين شمس


أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه علي الطلاب الذين لم يتمكنوا اليوم الثلاثاء الموافق 16-11-2021 من حضور محاضرات المحكمة التدريبية بسبب عدم تلقيهم لقاح فيروس كورونا، متابعة الصفحة الرسمية للكلية علي الفيس بوك لمعرفة الموعد الجديد للمحاضرات بعد تلقيهم اللقاح.

ويأتي ذلك في اطار دمج طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس بسوق العمل .

وأكد عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ “صدى البلد” أن الجامعة ملتزمة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ومنها التشديد على أهمية ارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي في قاعات المحاضرات، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية.

المصدر: elbalad

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