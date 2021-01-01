منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى جامعة الوادى الجديد

بدأت جامعة الوادى الجديد منع دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى الحرم الجامعي من غير الحاصلين على لقاح كورونا تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR قبل الدخول ويكرر اسبوعيا
وكلف الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ،ماهر حسين عبد الجيد أمين عام الجامعة وأكرم دياب مدير إدارة الأمن بالجامعة بمتابعة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء على البوابات الرئيسية للدخول بحيث لن يسمح بدخول الحرم الجامعي إلا الحاصلين على لقاح كورونا ووضع عددا من الإفتات والإرشادات على البوابات .
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