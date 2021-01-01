انطلاق قناة جديدة لمدرستنا.. ودليل المعلم فقرة ارشادية لمنهج الصف الرابع الإبتدائي



انطلاق قناة جديدة لمدرستنا انطلاق قناة جديدة لمدرستنا

انضمت قناة تعليمية جديدة إلى سلسلة قنوات مدرستنا لمساعدة الطلبة على متابعة دروسهم بطريقة ذكية ومتطورة، استجابة لطلبات أولياء الأمور وشكواهم من قلة الوقت المخصص لكل مرحلة تعليمية على المحطة الواحدة.



ومن المقرر أن تخصص قناة مدرستنا 1 لطلاب المرحلة الابتدائية، وتبث برامجها على التردد 12303 ومعدل الترميز 27500 (أفقي)، أما طلاب المرحلة الإعدادية فيستطيعون متابعة دروسهم على قناة مدرستنا 2 على تردد ‏10777 ومعدل ترميز 27500 (أفقي)، بينما تبث قناة مدرستنا 3 المخصصة لطلاب المرحلة الثانوية على تردد 12206 ومعدل ترميز 27500 (رأسي).



وتحرص قناة مدرستنا على التواصل الدائم مع أولياء الأمور والطلبة لمعرفة ردود فعلهم على المحتوى المقدم، وسماع مقترحاتهم لتجديد ما يقدم على شاشتها، وكان فصل القنوات وتخصيص كل منهما لمرحلة من أكثر الطلبات الملحة.

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سيتم إذاعة البرامج التعليمية الخاصة بكل مرحلة على القناة المخصصة لها، ما يتيح فرصة أكبر لشرح المحتوى الدراسي للطلاب، وإذاعته في وقت مناسب فور عودتهم من المدرسة، وإعادته بشكل مكثف ومناسب ومركز لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور على استيعاب المناهج.أيضا ستطلق قناة مدرستنا فقرة خاصة يومية باسم "دليل المعلم" ستتيح شرحا تفصيليا للمعلمين وأولياء الأمور عن منهج الصف الرابع الابتدائي وكيفية مساعدة الطلاب على فهمه، وهي المبادرة التي ستعمم على كل المراحل قريبا.وسيكون أولياء الأمور على موعد مع برنامج يومي باسم "ازاي" الذي يناقش الصحة النفسية للطلبة، وأكثر أنواع الاضطرابات النفسية عند الأطفال والمراهقين، البرنامج مخصص لمخاطبة الأمهات والآباء والمدرسين حول التعامل مع الأطفال ومناقشة أساليب التربية الحديثة وحماية الطفل. يقدم الاستشارات النفسية كوكبة من خبراء طب نفس الأطفال منهم مها عماد الدين، وسحر داوود، ونرمين بلال.بينما يذاع برنامج جروب الماميز الذي تقدمه ياسمين نور الدين، في موعده الجديد في العاشرة مساء على مدرستنا 1 ومدرستنا 2.وفيما يلي الترددات التفصيلية لقنوات مدرستنا الثلاث:12303‏H27500مدرستنا ١‏10777 h27500مدرستنا ٢12206‏V27500مدرستنا ٣