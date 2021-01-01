جامعة حلوان: تطعيم 110 آلاف منتسب بـ لقاح كورونا

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بدأت جامعة حلوان بداية من اليوم، الثلاثاء، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن حظر دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للحرم الجامعي لمن لم يتلقون أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.



وبدأت الجامعة فى عدم السماح لمنتسبيها دخول الحرم الجامعي إلا بعد تقديم شهادة تُثبت على الحصول على اللقاح، او تقديم تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول وتفيد سلبية الإصابة بفيروس كورونا .



نوهت الجامعة بأنه تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء و المجلس الأعلى للجامعات و حفاظا على جميع منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب فإنه يجب على الممتنعين عن تلقى لقاح كورونا تقديم تحليل pcr للسماح لهم بدخول الجامعة فى حال سلبية الإصابة بكورونا ، و يجب ان يتم تحديث التحليل اسبوعيا او الحصول على لقاح كورونا للتأكد من عدم إصابة الفرد .

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و صرح الدكتور ممدوح مهدى، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، بأنه تم إعطاء ١١٠١٤٣ جرعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة ضد فيروس كورونا خلال الفترة من ٥ سبتمبر ٢٠٢١ وحتى ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ بواقع ١٠٧٦٩٠ جرعة للطلاب و٢٠١٠ جرعة للإداريين و ٥٤٣ جرعة لأعضاء هيئة التدريس، حيث قامت الجامعة باستلام ١٣٩٠٠٠ جرعة حتي الان لتطعيم منتسبيها.ويجرى تطبيق القرار الوزارى لحظر دخول أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين، مشيرا إلى أنه تم عمل العديد من النقاط بالجامعة وكلياتها لتلقى اللقاح للطلاب والعاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس.