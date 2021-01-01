خالد الجندي: الجن بيستمع حلقات العلم مش بيسرق زينا | فيديو



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الجن يحضر مجالس العلم ويستمع إليها، لكنه ليس بلص يسرق كهيئة الإنسان، موضحاً أن الجن فيه البر والفاجر، الصالح والطالح، وفيه كل شيء لكن ذلك لا يعني المشاكلة مع الإنسان في أفعاله وتصرفاته والحكم عليها.



الجن بيحضر جلسات علم

وأشار الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية دي أم سي، إلى أن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه الكريم بحضور الجن لجلسات العلم فقال:" قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا"، لافتاً إلى أن القرآن أخبر بأمر الأرض أثناء الطوفان فقال تبارك وتعالى :" وقيل ياأرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي"، فهل البلع كما يفعل الإنسان.



وألمح إلى أن الجن له رسل من جنسه حيث أخبر تبارك وتعالى عن ذلك بقوله :"يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ"، مؤكداً أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنسان فأخبر عن ذلك ربه بقوله:" وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

قد يعجبك أيضا...

هل الجن يسرق الأموال من المنزل؟وتعجب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من هذه الفتوى، قائلاً: «أنت شيخ مُعاصر ومن المُؤسف أن تقول هذا الكلام، وأن الجن سرق أموالك من المنزل، يا مولانا شوف اللي بيسرقك جوا بيتك».وقال «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، إن اتهام الجن بالسرقة مُصيبة وكارثة وليلة سوداء، لأن كلام من أفتى بذلك خاطئ، لأنه يتعارض مع قدرة الله تعالى لحفظ الإنس من الجن، حاشا لله تعالى، مُتسائلاً: «طيب ليه إحنا مش بنسرق الجن، طب ليه مكتوب علينا إحنا اللي نتركب منهم، الشيخ محمد الغزالي -رحمه الله- عندما قال له شخص أنه مركوب من الجن، فقال له الشيخ محمد الغزالب أراك طويلاً عريضًا لماذا لم تركبه أنت.. مضيفاً: هل إحنا مكتوب علينا نكون ملطشة!».وشدد على أن حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي أمسك الجن الذي كان يسرق من بيت الزكاة، صحيح ورواه البخاري ومسلم، ولكن يفسره البعض خطأ أن الذي أمسكه أبوهريرة «شيطان» من الجن وليس الإنس، موضحًا: فيحتمل أن يكون الشيطان الذي أمسكه أبو هريرة -رضي الله عنه- من شياطين الإنس وليس الجن، أو أن يكون شخص أصابه مس من الجن، ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي هريرة -رضي الله عنه- أن اللص شيطان أي ممسوس من شياطين الجن، مؤكدًا أن المس من الشيطان ورد في القرآن الكريم، كقوله تعالى: «لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الذي يَتَخَبَّطُهُ الشيطان مِنَ المس».