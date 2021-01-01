فيديو .. ما حكم سم وضرب القطط التي تأكل الطيور؟

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ما حكم سم وضرب القطط التي تأكل الطيور ؟ في هذا الإطار ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم القطط التي تأكل الطيور في المنزل وهل يجوز قتلها أو وضع السم لها أو ضربها؟



وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن التعامل مع القطط التي تأكل الطيور في المنزل، يكون بطردها أو وضع منوم لها وتؤخذ لمكان بعيد عن المنزل، ويؤخر قتل القطط إلى آخر حل يتم اللجوء إليه.



حكم قتل الحيوانات بدون سبب

قالت دار الإفتاء إنه لا يجوز شرعًا قتل الحيوانات دون سببٍ أو مبررٍ قوي تُقدِّره الجهات المختصة، أَمَّا ما يُعْرَف بـ«القتل الرحيم» للحيوانات المصابة بمرضٍ يُسبِّب لها الألم الشديد والمستمر الذي لا يُرْجى شفاؤه وزواله؛ فهو أمرٌ جائزٌ شرعًا لتخليص الحيوان المصاب من هذا الألم، بشرط أن يكون هذا القتل تحت إشراف الجهات المختصة.

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أضافت دار الإفتاء عبر الفيسبوك ، أن يتم بطريقة مناسبة وبوسيلة رحيمة ليس فيها أذى ولا تعذيب للحيوان؛ وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته».وتابعت الإفتاء: قتل الحيوان المريض الذي لا يُرْجَى شفاؤه لا يحمل معنى التعذيب له أو إتلاف المال، بل التعذيب الحقيقي في تركه يتألَّم من مرضه الذي لا يُرْجَى شفاؤه.كيفية التعامل مع القطط المؤذيةتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز قتل القطط المفسدة في المنزل؟”.وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الأصل انه لا يجوز قتل الحيوان لغير ضرر ويجب دفع أذاه بأى وسيلة أخرى كقفل باب العمارة أو ما شابة.وأكد أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن المهم ألا يقدم أحد على قتل حيوان وهو يستطيع أن يدفع أذاه بغير وسيلة القتل.