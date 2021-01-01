في لحظة مرعبة، انفجرت سيارة أجرة خارج مستشفى في هجوم إرهابي أمام مستشفى في ليفربول بـ بريطانيا، وقد شوهد السائق وهو يقفز من التاكسي قبل لحظات من انفجاره.
ولقي انتحاري مصرعه داخل سيارة أجرة؛ بعد تفجير نفسه أمام مستشفى للنساء في ليفربول بـ بريطانيا، وقد وثق مقطع فيديو لحظة قفز سائق التاكسي قبل انفجاره.
وتحول التاكسي إلى كرة من اللهب وتصاعدت أعمدة الدخان منه بعد انفجاره أمام مستشفى في بريطانيا.
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التعليقات على شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو
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