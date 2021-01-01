بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

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صورة الخبر: واقعة المرج
واقعة المرج

تسعى وزارة النقل للانتهاء من تطوير الدائري حول القاهرة الكبرى فى أسرع وقت، وأكد وزير النقل في تصريحات سابقه له، إنه روعي في الاعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق، إنشاء حارات لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد انتهاء أعمال التطوير والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات.

وأوضح أنه جار تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي (ITS) والتي بلغت نسبة تنفيذها 18%,ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي يستخدم هذا النظام و جار تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق الدائري، حيث بلغت نسبة تنفيذ اعمال انارة الطريق 72% كما يتم تنفيذ خطة للاستغلال الامثل أسفل الكباري وطرحها للمستثمر.

ومن المفترض أن يصبح الطريق بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه.

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وقررت وزارة النقل ضمن خطة تطوير الدائري إنشاء طريق خدمة سطحي، وهو الذي ستكون عليه حركة مرورية أسفل الدائري ليسلم مطالع ومنازل الطريق الدائري ويتم إلغاء السلالم بشكل نهائي، كما سيتم إلغاء مواقف الميكروباص أعلى الدائري.

وقال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، في تصريحات سابقه إن هناك توجيهًا بإنشاء مرائب سيارات في كل الطرق والميادين الرئيسية، مؤكدًا أنه سيتم إلغاء كل السلالم المؤدية للطريق الدائري.

وتسبب إلغاء سلم كوبري المرج الذي تم تنفيذه بنسبة 99% طبقاً لبيانات الوزارة في لجوء بعض الأهالي لسلالم خشبية للصعود للطريق لعدم وجود بديل، وهو الصور التي انتشرت اليوم بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: elbalad

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