الطقس غدا.. أمطار رعدية غزيرة على 10 مناطق بالجمهورية بينها القاهرة

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الطقس غدا.. أمطار رعدية غزيرة


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار على البلاد، خلال الطقس غدا، ما بين المتوسطة إلى الغزيرة والرعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والدلتا،تكون خفيفة على القاهرة الكبرى.

مناطق الأمطار
وقالت هيئة الأرصاد، في بيان لها اليوم، الثلاثاء، إن الطقس غدا، يشهد تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ( مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية) تكون على فترات متقطعة بنسبة تتراوح من 40 لـ 50% يصاحبها أيضا نشاط للرياح.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول الطقس غدا، فإن هناك أيضا فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة تصل لـ 20% تقريبا.

الطقس ودرجات الحرارة
أما عن حالة الطقس غدا، يظل معتدل الحرارة نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد، أما خلال ساعات الليل يكون لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 17
السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 19
جنوب سيناء 29 للعظمى والصغرى 20
شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 16
جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 20

المصدر: elbalad

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