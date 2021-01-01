أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار على البلاد، خلال الطقس غدا، ما بين المتوسطة إلى الغزيرة والرعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والدلتا،تكون خفيفة على القاهرة الكبرى.
مناطق الأمطار
وقالت هيئة الأرصاد، في بيان لها اليوم، الثلاثاء، إن الطقس غدا، يشهد تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ( مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية) تكون على فترات متقطعة بنسبة تتراوح من 40 لـ 50% يصاحبها أيضا نشاط للرياح.
وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول الطقس غدا، فإن هناك أيضا فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة تصل لـ 20% تقريبا.
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التعليقات على الطقس غدا.. أمطار رعدية غزيرة على 10 مناطق بالجمهورية بينها القاهرة
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