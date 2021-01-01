احذر .. هذه العلامات تظهر تطور مرض باركنسون



مرض باركنسون مرض باركنسون

تحذيرات من علامات تظهر تطور مرض باركنسون والذى يعد اضطراب تدريجي في الجهاز العصبي ويؤثر على الحركة.







وفقا لموقع مايوكلينك تبدأ الأعراض تدريجيًا، وتبدأ أحيانًا برعشة بالكاد ملحوظة في يد واحدة، لكن الاضطراب أيضًا يسبب تيبسًا أو تباطؤًا في الحركة.

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في المراحل المبكرة يظهرمرض باركنسون على وجهك القليل من التعبيرات أو قد لا يظهر على الإطلاق وقد لا تتأرجح ذراعيك عند المشي وقد تتفاقم أعراض مرض باركنسون مع تقدم حالتك بمرور الوقت.مرض باركنسون لا يمكن علاجهعلى الرغم من أن مرض باركنسون لا يمكن علاجه ، إلا أن الأدوية قد تحسن الأعراض بشكل ملحوظ و في بعض الأحيان ، قد يقترح طبيبك إجراء عملية جراحية لتنظيم مناطق معينة من دماغك وتحسين الأعراض.أعراض مرض باركنسونيمكن أن تختلف علامات وأعراض مرض باركنسون من شخص لآخر و قد تكون العلامات المبكرة خفيفة ولا يلاحظها أحد.ما تبدأ الأعراض في جانب واحد من جسمك وعادة ما تظل أسوأ في هذا الجانب، حتى بعد أن تبدأ الأعراض في التأثير على كلا الجانبين.قد تشمل علامات وأعراض مرض باركنسون ما يلي:1-رعشهعادةً ما يبدأ الرعاش أو الارتعاش في أحد الأطراف ، غالبًا في يدك أو أصابعك.2-تباطؤ الحركةبطء الحركة بمرور الوقت ، قد يؤدي مرض باركنسون إلى إبطاء حركتك ، مما يجعل المهام البسيطة صعبة وتستغرق وقتًا طويلاً. قد تصبح خطواتك أقصر عند المشي.3-تصلب العضلاتقد يحدث تصلب العضلات في أي جزء من جسمك يمكن أن تكون العضلات المتيبسة مؤلمة وتحد من نطاق حركتك.4-ضعف التوازنقد تعاني من مشاكل في التوازن نتيجة لمرض باركنسون5-فقدان الحركات التلقائيةقد تنخفض قدرتك على أداء الحركات اللاواعية، بما في ذلك الابتسام أو تأرجح ذراعيك عند المشي.6-تغييرات الكلاميمكنك التحدث بهدوء ، أو بسرعة ، أو التردد قبل التحدث.7-تغييرات الكتابةقد يكون من الصعب الكتابة ، وقد تبدو كتابتك صغيرة.راجع طبيبك إذا كان لديك أي من الأعراض المرتبطة بمرض باركنسون ليس فقط لتشخيص حالتك ولكن أيضًا لاستبعاد الأسباب الأخرى لأعراضك.المضاعفاتغالبًا ما يصاحب مرض باركنسون هذه المشكلات الإضافية التي يمكن علاجها:-صعوبات في التفكيرقد تواجه مشاكل في الإدراك (الخرف) وصعوبات في التفكير. تحدث هذه عادة في المراحل المتأخرة من مرض باركنسون. مثل هذه المشاكل المعرفية لا تستجيب بشكل كبير للأدوية.2-الاكتئاب والتغيرات العاطفية-قد تصاب بالاكتئابأحيانًا في المراحل المبكرة جدًا. يمكن أن يؤدي تلقي علاج للاكتئاب إلى تسهيل التعامل مع التحديات الأخرى لمرض باركنسون.-تغيرات عاطفية أخرى\ مثل الخوف أو القلق أو فقدان الدافع. قد يعطيك الأطباء أدوية لعلاج هذه الأعراض.