بعد سماح الاتحاد الأوروبي بأكله.. اكتشف فوائد الجراد



الجراد الجراد

أجازت المفوضية الأوروبية طرح الجراد المهاجر في السوق كغذاء، وهو ثاني حشرة يعترف بها الاتحاد الأوروبي كنوع من الأطعمة بعد ديدان الوجبة.



وقالت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان إن الجراد المهاجر "لوكوستا ميجراتوريا" سيكون متاحا مجمدا أو مجففا أو مسحوقا، وسيباع كوجبة خفيفة، أو كمكون لعدد من المنتجات الغذائية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".



وجاء السماح ببيع الجراد المهاجر بعد الحصول على الضوء الأخضر من الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، وتصويت الدول الأعضاء بالموافقة.

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الجراد هو نوع من الحشرات من عائلة Acrididae ويعرف أيضًا باسم الجراد ينتشر الجراد بأعداد هائلة ويمكنه السفر لمسافات طويلة ، مما يتسبب في أضرار جسيمة للمحاصيل ومع ذلك ، في العديد من البلدان الأفريقية والشرق أوسطية والآسيوية ، يعتبر الجراد طعامًا شهيًا ويؤكل بكثرة. الجراد مصدر ممتاز للبروتين ويحتوي على مجموعة متنوعة من الأحماض الدهنية والمعادن. على الرغم من أن الجراد لا يعتبر مستساغًا من قبل معظم الأمريكيين ، إلا أنه مصدر غذائي مهم في العديد من البلدان الأخرى.ففي إطار هذا السياق تعرف على فوائد الجراد.الجرادمرحلة حشد الجراد قصير القرون ، والذي يتكاثر بسرعة ويصبح اجتماعيًا ومهاجرًا للغاية عند البلوغ ، يشكل الجراد أسرابًا تتكون من ملايين الحشرات ، والتي يمكنها بسرعة تجريد الحقول وإلحاق أضرار جسيمة بالمحاصيل الغذائية أصل الجراد غير واضح ، لكن النصوص القديمة ، بما في ذلك الكتاب المقدس ، تذكرهم وقدراتهم التدميرية الجراد هو أحد أنواع الحشرات التي تعتبر صالحة للأكل ، ويتم تحضيرها بعدة طرق ، تتراوح من المجففة إلى المدخنة إلى المقلية.بروتينالجراد ، مثل العديد من الحشرات ، مصدر ممتاز للبروتين. وفقًا لكتاب "الحشرات" لستيف باركر ، تختلف أنواع الجراد في محتوى البروتين من حوالي 50 في المائة من الوزن الجاف إلى ما يقرب من 60 في المائة ، مما يجعلها أكثر كثافة في البروتين من الأبقار. ومع ذلك ، فإن بروتين بعض أنواع الجراد لا يعتبر كاملاً لأنه يفتقد إلى الأحماض الأمينية الأساسية ميثيونين ، والتي لا يمكن أن يصنعها البشر. بشكل عام ، تعتبر القيمة الغذائية للبروتين للجراد أدنى من الكازين ، وهو البروتين الأساسي لمنتجات الألبان.سميننسبة الدهون في الجراد الصحراوي أقل من النسبة المئوية للبروتين ، لكنها لا تزال مصدرًا معقولاً ، حيث تقارب 12 في المائة ، وفقًا لطبعة عام 2001 من "مجلة جامعة الملك سعود". نسب الأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة هي 44 في المائة و 54 في المائة على التوالي. أحماض البالمتيك ، الأوليك واللينولينيك هي الأحماض الدهنية الأكثر وفرة. لكن الباحثين أشاروا إلى أن نسبة الكوليسترول في الجراد مرتفعة بنحو 286 ملليغرام لكل 100 جرام ، وهي نسبة أعلى من تلك الموجودة في اللحوم أو الدواجن.المغذيات الأخرىيحتوي الجراد أيضًا على كميات كافية من اليود والفوسفور والحديد والثيامين والريبوفلافين والنياسين ، بالإضافة إلى آثار من الكالسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم. مستويات الكربوهيدرات منخفضة جدًا في الجراد ، مما يجعلها مرشحًا جيدًا لأنواع نظام Atkins و Paleo الغذائي. يصف بعض الناس الجراد المطبوخ بأنه يشبه لحم الخنزير المقدد المدخن ولذيذ بشكل معقول كن حذرًا إذا كنت في بلد أجنبي وترغب في تجربة الجراد ، لأن ممارساته الصحية نادرًا ما تتماشى مع معايير الولايات المتحدة.