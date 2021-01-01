تزيد من هرمونات السعادة.. أكلات غير متوقعة لمحاربة التوتر تعرفي عليها



السعادة السعادة

يعيش أغلبنا حياة مرهقة وفي تسابق مستمر مع الزمن مما يزيد هرمونات التوتر والقلق ويصيب كثيرين بالأكتئاب، لكن هناك أطعمة عديدة تعمل على تنشط هرمونات السعادة لديك ومحاربة التوتر.. ونقدم إليك أبرز تلك الأكلات وفقا لموقع “mariongluckclinic”





1-بلح البحر



يحتوي بلح البحر على العناصر الغذائية مثل الزنك واليود والسيلينيوم جميعها عناصر تساعد على التحكم في هرمون الغدة الدرقية.

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2-السبانخيحتوي السبانخ على مركبات الفينيل إيثيل أمين، وهو مركب عضوي يحتوى على الدوبامين والمواد الكيميائية التى تحارب الإكتئاب.يحتوى السبانخ أيضا على نسبة كبيرة من المغنيسيوم الذى يعمل على تعزيز طاقتك.3-نبات الهليونيحتوي الهليون على مادة السيروتونين، وهو "هرمون السعادة" الذي يتحكم في مزاجك وعواطفك ومعدل نومك.4- البيضالبيض يحتوي أيضًا على مادة التربتوفان ، وهي من الهرمونات المعززة للسعادة!5- تناول الأسماكيوصى بشدة بتناول الأسماك يومين في الأسبوع ، وخاصة الأسماك التي تحتوي على تركيزات عالية من Omega-3 الغنية بالأحماض الدهنية التي تساعد في استقرار الدماغ والعناية بالشرة والشعر وسرعة التمثيل الغذائي.تشمل الأسماك الزيتية السلمون والسردين والرنجة والماكريل.6- الشوكولاته الداكنةالشوكولاتة الداكنة أكثر فائدة من الشوكولاتة المصنوعة من الحليب فهي تحتوي على المغنيسيوم ، وهو عنصر ينتشر في جسمك ويمنحك طاقة إيجابية بينما يريح عضلاتك ويقلل من القلق. في النهاية ، يقلل من احتمالية الإصابة بالاكتئاب.تعتبر أنواع الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو أو الشوكولاتة الداكنة أكثر فاعلية في زيادة إفراز الإندورفين. كما أن هذا النوع من الشوكولاتة يزيد من مناعة الجسم ويغذي القلب ويحسن القدرات الإدراكية.7-البقوليات والمكسراتتحتوى على كمية كبيرة من المغنيسيوم الذى يساعد على منحك الطاقة والشعور بالسعادة وهو عنصر أساسي مهم لصحة الجسم يتم إفرازه أثناء التعرق.معظم المكسرات مثل الجوز والبندق واللوز هي مصدر غني لهرمونات السعادة مثل السيروتونين! كما أن تحتوى على نسب كبيرة من زيوت أوميحا 3 المفيد لصحة الشعر والبشرة والأظافر.8 - الزبادي اليونانيالزبادي اليوناني يحتوى على البروبيوتيك الذي يساعد على تعزيز طاقتك والدفاع عن جهاز المناعة ومحاربة العدوى.