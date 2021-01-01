عرضت شركة آبل مبلغ 30 مليون دولار أمريكي لتسوية قضية عالقة منذ 2013 مع موظفيها بسبب عدم دفعها لهم أي مقابل رغم تفتيشهم بطريقة غير قانونية في ذلك الوقت.
ودشن عدد من الموظفين في آبل عام 2013 قضية ضد الشركة بداعي عدم دفعها لهم أي مقابل لعملهم في الوقت الذي كانت تقوم بعمليات تفتيش في حقائبهم دون حق للبحث عن منتجات مسروقة أو أسرار تجارية يحاولون سرقتها من داخل الشركة وتسريبها للخارج.
وقال الموظفون في ذلك الوقت أن الشركة وضعتهم تحت السيطرة لمدة تتراوح بين 5 دقائق و 20 دقيقة في ذلك الوقت، ولذلك يجب عليها تعويضهم عما حصل. لكن الشركة قالت وقتها إنها خيرت الموظفين بعدم جلب هواتفهم وحقائبهم ما أمكنهم تجنب التفتيش في المقام الأول.
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التعليقات على آبل تعرض 30 مليون دولار لتسوية قضية عالقة مع موظفيها منذ 8 سنوات
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