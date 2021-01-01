

OnePlus تطرح تحديث Android 12 التجريبي لهواتف OnePlus 8 OnePlus تطرح تحديث Android 12 التجريبي لهواتف OnePlus 8

بعد أن تم إطلاق تحديث Android 12 التجريبي، للهاتفين OnePlus 9 وOnePlus 9Pro في شهر أكتوبر الماضي، قامت الآن شركة ون بلس، بإرسال تحديث OxygenOS 12، الذي يستند على الإصدار التجريبي من نظام التشغيل أندرويد 12، إلى سلسلة هواتف OnePlus 8 series، التي تتضمن 3 هواتف، وهي OnePlus 8 و8 Pro و8T.



خلال الإعلان عن هذا التحديث التجريبي المغلق، أكدت الشركة، أنه سيكون تحديثا قصير المدى، مقارنة بالتحديثات السابقة، بالإضافة إلى أن الإصدار التجريبي من Android 12، سيصل إلى 400 مستخدم فقط، لهواتف OnePlus 8.



للمشاركة في هذا التحديث التجريبي، ستكون بحاجة إلى جهاز مؤهل، وأن تكون عضوا نشطا في مجتمع OnePlus، والأهم من ذلك، أن تكون على استعداد لتحمل أي أخطاء موجودة، في تحديث OxygenOS 12، الذي يستند على الإصدار التجريبي من نظام التشغيل Android 12، والتواصل بنشاط مع الفريق بشأن الأخطاء، وعلاوة على ذلك، يجب عليك أيضا التوقيع على الاتفاقية السرية (NDA)، والتعهد بعدم كشف أي محتوى برنامج لأي شخص، خارج فريق المشروع.

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لذلك إذا كنت تمتلك أي هاتف، من سلسلة OnePlus 8 series، وتهتم باختبار الإصدار التجريبي من OxygenOS 12، الذي يستند على نظام Android 12 التجريبي، فيمكنك التسجيل، باستخدام نموذج طلب OnePlus.