كشفت مجموعة Threat Analysis Group والتي تعرف اختصارا باسم TAG والتابعة لشركة جوجل عن ثغرات أمنية تستهدف زوار مواقع هونج كونج الإلكترونية خاصة التي تعمل كمجموعات سياسية عمالية مؤيدة للديمقراطية، وإحدى هذه الثغرات حملت اسم XNU (CVE-2021-30869) ولم يتم إصلاحها في نظام macOS Catalina، مما أدى إلى تثبيت باب خلفي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا.
وتقول المجموعة إنها أبلغت شركة آبل وتم إصدار تصحيح هذه الثغرة لحماية المستخدمين من هذه الهجمات وذلك في 23 سبتمبر 2021.
وأوضحت المجموعة أن مواقع الويب التي احتوت على إطارين iframes تم الاستفادة منها في الهجمات وقد خدموا عمليات استغلال من خادم يتحكم فيه المهاجم أحدهما لنظام iOS والآخر لنظام macOS.
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التعليقات على مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS
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