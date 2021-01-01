

واتساب تعمل على ميزة المجتمعات لتحكم أكبر في المجموعات واتساب تعمل على ميزة المجتمعات لتحكم أكبر في المجموعات

واتساب تختبر في الوقت الحالي ميزة المجتمعات وهذه الميزة ستعطي المشرفين تحكم أكبر من تحكمهم في المجموعات (الجروبات) وستُتيح لهم إنشاء مجموعات منشقة من المجموعة الرئيسية وهو شئ مشابه لما متواجد في خدمة Discord.



الرسائل في المجتمعات ستكون مشفرة بالكامل كما هو الحال في كل الرسائل على واتساب وسيكون هناك إعدادات معينة سيتحكم فيها المشرف على المجتمع بحيث قد يقوم بمراجعة الرسائل في البداية قبل إرسالها أو سيتم مراجعتها من قبل واتساب نفسه من خلال Bot.



الميزة مازالت في مرحلة التجربة وستتوفر قريباً للمستخدمين الذين يستخدموا النسخ التجريبية من واتساب على أن تتوفر لاحقاً لكل مستخدمين التطبيق بعد فترة من تجربتها.