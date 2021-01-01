واتساب تعمل على ميزة المجتمعات لتحكم أكبر في المجموعات

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › واتساب تعمل على ميزة المجتمعات لتحكم أكبر في المجموعات

صورة الخبر: واتساب تعمل على ميزة المجتمعات لتحكم أكبر في المجموعات
واتساب تعمل على ميزة المجتمعات لتحكم أكبر في المجموعات

واتساب تختبر في الوقت الحالي ميزة المجتمعات وهذه الميزة ستعطي المشرفين تحكم أكبر من تحكمهم في المجموعات (الجروبات) وستُتيح لهم إنشاء مجموعات منشقة من المجموعة الرئيسية وهو شئ مشابه لما متواجد في خدمة Discord.

الرسائل في المجتمعات ستكون مشفرة بالكامل كما هو الحال في كل الرسائل على واتساب وسيكون هناك إعدادات معينة سيتحكم فيها المشرف على المجتمع بحيث قد يقوم بمراجعة الرسائل في البداية قبل إرسالها أو سيتم مراجعتها من قبل واتساب نفسه من خلال Bot.

الميزة مازالت في مرحلة التجربة وستتوفر قريباً للمستخدمين الذين يستخدموا النسخ التجريبية من واتساب على أن تتوفر لاحقاً لكل مستخدمين التطبيق بعد فترة من تجربتها.

المصدر: اخبار التقنيه

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على واتساب تعمل على ميزة المجتمعات لتحكم أكبر في المجموعات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37384

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager