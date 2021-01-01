هاتف موتورولا Edge 30 Ultra قادم بمعالج Snapdragon 898 وشحن بقوة 68 وات

موتورولا قد تكشف عن هاتف Edge 30 Ultra قبل نهاية العام الحالي بمعالج Snapdragon 898 وشاشة OLED بدقة FHD+ ومعدل تحديث 144Hz وبطارية بقوة 5,000 ميلي أمبير وشحن سريع بقوة 68 وات.
أيضاً متوقع أن يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وقد تكون بنفس مستشعر الكاميرا الرئيسية في هاتف هواوي P50 والكاميرا الثانية واسعة الزاوية والكاميرا الثالثة 2 ميجا بيكسل للعزل وكاميرا أمامية تستطيع تقديم صور بدقة 60 ميجا بيكسل وتصوير فيديوهات بدقة 4K.
الهاتف قد يأتي برامات بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت وسيعمل بنظام Android 12.
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