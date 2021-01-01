سامسونج تبدأ في إرسال تحديث Android 12 لهواتف Galaxy S21

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › سامسونج تبدأ في إرسال تحديث Android 12 لهواتف Galaxy S21

صورة الخبر: سامسونج تبدأ في إرسال تحديث Android 12 لهواتف Galaxy S21
سامسونج تبدأ في إرسال تحديث Android 12 لهواتف Galaxy S21

سامسونج كانت قامت بتوفير النسخ التجريبية من واجهة One UI 4.0 المبنية على Android 12 لسلسلة Galaxy S21 في منتصف شهر سبتمبر الماضي وكان هدف الشركة إطلاق النسخة النهائية من التحديث في شهر نوفمبر.

بالفعل اليوم سامسونج بدأت في إرسال النسخة النهائية من تحديث One UI 4.0 المبنية على Android 12 لمستخدمين سلسلة Galaxy S21 ويصل التحديث على مراحل وبشكل تدريجي وسيصل قريباً لكل مستخدمين السلسلة.

مازال لا يوجد معلومات عن موعد وصول التحديث لباقي هواتف سامسونج ولكن بالتأكيد خلال الفترة القادمة ستظهر مزيد من المعلومات والتسريبات عن موعد وصول التحديثات لباقي هواتف الشركة سواء الرائدة أو المتوسطة.

المصدر: اخبار التقنيه

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سامسونج تبدأ في إرسال تحديث Android 12 لهواتف Galaxy S21

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
44217

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager