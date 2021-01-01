

سامسونج تبدأ في إرسال تحديث Android 12 لهواتف Galaxy S21 سامسونج تبدأ في إرسال تحديث Android 12 لهواتف Galaxy S21

سامسونج كانت قامت بتوفير النسخ التجريبية من واجهة One UI 4.0 المبنية على Android 12 لسلسلة Galaxy S21 في منتصف شهر سبتمبر الماضي وكان هدف الشركة إطلاق النسخة النهائية من التحديث في شهر نوفمبر.



بالفعل اليوم سامسونج بدأت في إرسال النسخة النهائية من تحديث One UI 4.0 المبنية على Android 12 لمستخدمين سلسلة Galaxy S21 ويصل التحديث على مراحل وبشكل تدريجي وسيصل قريباً لكل مستخدمين السلسلة.



مازال لا يوجد معلومات عن موعد وصول التحديث لباقي هواتف سامسونج ولكن بالتأكيد خلال الفترة القادمة ستظهر مزيد من المعلومات والتسريبات عن موعد وصول التحديثات لباقي هواتف الشركة سواء الرائدة أو المتوسطة.