

مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y76s 5G مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y76s 5G

تستمر شركة فيفو في تدعيم سلسلة Y‑Series، وأعلنت الآن عن الهاتف Vivo Y76s 5G، بمواصفات متوسطة وجيدة للغاية، تتمثل في معالج، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ومستشعر كاميرا رئيسي، بدقة 50 ميجا بكسل، وبطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع بقوة عالية، وما يصل إلى 256 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية، بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة، سنتعرف عليها الآن، حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف، Vivo Y76s 5G.



المواصفات الكاملة للهاتف

تم الإعلان عن الهاتف Vivo Y76s 5G، بشاشة IPS LCD حجمها 6.58 بوصة، بجودة FHD+ وبدقة 2408×1080 بكسل، كما أنها تحتوي على ثقب في الأعلى، بشكل النوتش، لاحتواء الكاميرا الأمامية، التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والتي تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يضم كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الماكرو تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، وتدعم أيضا خاصية panorama وHDR.



معالج هذا الهاتف ثماني النواة، ويأتي من فئة MediaTek Dimensity 810 5G (المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر)، ومعالج الرسوميات يأتي من فئة Mali-G57 MC2، بالإضافة إلى أن Vivo Y76s 5G يعمل بنظام Android 11، مع واجهة المستخدم الأحدث من OriginOS، ويتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.

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يحتوي هذا الهاتف الجديد من فيفو على بطارية، بسعة 4100 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط، يمكن شحن 70% من سعة البطارية في 34 دقيقة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الهاتف يتميز، بمنفذ مخصص لزيادة المساحة التخزينية، من خلال بطاقة microSD، ويتميز أيضا بمستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور على الجانب، كما أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت.سعر الهاتف Vivo Y76s 5Gسعر الهاتف Vivo Y76s 5G يبدأ من 280 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت ،مع 8 جيجا رام.ويصل إلى 310 دولارات، للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.