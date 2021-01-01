

تغييرات في أسعار بايك X3 موديل 2022 في مصر .. تفاصيل تغييرات في أسعار بايك X3 موديل 2022 في مصر .. تفاصيل

شهدت النسخة بايك X3 موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، وقدرت تلك الزيادة بقيمة قدرها 3500 جنيه.



مواصفات السيارة بايك X3 موديل 2022



دعمت السيارة بايك X3 موديل 2022 بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 سرعات يعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 116 حصانا، وعزم اقصى للدوران 148 نيوتن/متر.



وزودت السيارة بايك X3 موديل 2022 بحزمة من عناصر الحماية والامان وتتضمن، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني لقوة المكابح، مع مستشعرات ركن، وكاميرا خلفية، وخاصية متابعة ضغط الهواء بالاطارات، مع مثبت سرعة، ومنظومة الوسائد الهوائية، ومريات جانبية كهربائية.

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بينما ترتكز بايك X3 موديل 2022 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة حتى 17 بوصة، مع قياسات هيكلية بلغت 4325 مم للطول، وعرض يقدر بـ 1830 مم، و 1640 مم للارتفاع، بالاضافة إلى تجهيزات داخلية تتضمن شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 8 بوصة، مع نظام صوتي وترفيهي و USB وعدد 4 مكبرات صوتية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وفتحة سقف كهربائية للفئة عالية التجهيز.أسعار السيارة بايك X3 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرةالفئة الأولى أوتوماتيك موديل COMFORT 2022محرك 1500 سي سي بسعر 256.500 الف بدلًا من 253 الف جنيه.الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LUXURY 2022 محرك 1500 سي سي بسعر 272.500 جنيه بدلًا من 269 الف جنيه.