شهدت النسخة بايك X3 موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، وقدرت تلك الزيادة بقيمة قدرها 3500 جنيه.
مواصفات السيارة بايك X3 موديل 2022
دعمت السيارة بايك X3 موديل 2022 بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 سرعات يعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 116 حصانا، وعزم اقصى للدوران 148 نيوتن/متر.
وزودت السيارة بايك X3 موديل 2022 بحزمة من عناصر الحماية والامان وتتضمن، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني لقوة المكابح، مع مستشعرات ركن، وكاميرا خلفية، وخاصية متابعة ضغط الهواء بالاطارات، مع مثبت سرعة، ومنظومة الوسائد الهوائية، ومريات جانبية كهربائية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تغييرات في أسعار بايك X3 موديل 2022 في مصر .. تفاصيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق