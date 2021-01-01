فيراري F8 تريبوتو تحصل على ترقيات خارقة وعجلات من الذهب عيار 24
تتألق سيارة فيراري F8 تريبوتو عالمياً ، و تعتبر واحدة من أفضل السيارات الخارقة و أكثرها قوة بين سيارت الشركة الأيطالية الرائدة ، التي تملك سجلاً حافلاً طويلاً من السيارات القوية المثيرة للأعجاب .
و رغم قوتها و موصفاتها القوية ، قامت شركة 1016 Industries بإجراء تعديلات على نطاق واسع و تزويد السيارة الأيطالية بعدة تجهيزات قوية و مثيرة للاعجاب تجعلها أكثر قوة و عدوانية .
و من الخارج جاءت سيارة فيراري F8 تريبوتو بتعديلات في الواجهة الأمامية ، و تم تزويدها بجناح خلفي جديد وإضافة لمسات باللون الأسود حول النوافذ الأمامية و فتحات سوداء على غطاء المحرك الأمامي ، و تم تغيير و إستبدال كلاً من العتبات الجانبية و مشتت الهواء الخلفي بقطع أخرى تجعلها أكثر عدوانية و قوة .
فيراري F8 تريبوتو تحصل على ترقيات خارقة و عجلات مصنوعة من الذهب
و تم استبدال الجنوط القديمة بجنوط جديدة أكثر قوة و مقاومة من شركة Brixton Forged الشهيرة المتخصصة في تصميم الاطارات و تسمى الجنوط الجديدة باسم R11-R ، ولها و التي تتوفر بتصميم من جزئين ، و حافة خارجية مصنوعة من ألياف الكاربون ، و قطع مصنوعة من الذهب عيار 24 قيراط .
و تعطي الجنوط الرياضية مظهراً مميزاً و فاخراً مع اللون الأحمر الشهير لفيراري ، و حصلت على نوع من طلاء السيراميك لحمايتها من الخارج .
و ميكانيكياً لم تشهد سيارة فيراري F8 تريبوتو أي تعديلات ، حيث تستمد قوتها من محرك شرس V8 تيربو مزدوج بسعة 3900 سي سي يولد قو ة 710 حصان ، و عزم أقصى للدوران يصل إلى 770 نيوتن/متر بنظام دفع خلفي للعجلات متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي المقبض مكون من 8 سرعات
و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.9 ثانية و تصل سرعتها القصوى الي 340 كيلومتر/ساعة.
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