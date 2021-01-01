

لكزس LFA قد تحصل على جيل جديد كلياً بقوة 937 حصان! لكزس LFA قد تحصل على جيل جديد كلياً بقوة 937 حصان!

المربع نت – كشفت لكزس الأسبوع الماضي عن إصدارات خاصة رائعة مبنية على موديل IS سيدان بتعديلات بديعة في التصميم ضمن فعاليات معرض سيما، وقد تمنى الجميع رؤية إصدار جديد مبني على موديل LFA الخارق الأيقوني ولكن للأسف لم نر شيء.



لم يمنع ذلك صدور تقرير جديد هام من مجلة “بيست كار” اليابانية عن تطوير لكزس لموديل LFA جديد كلياً، كما حددت المجلة موعداً لطرح السيارة الجديدة، في عام 2025.



ووضحت المجلة أن LFA الجديدة ستنتقل لمحرك 4.0 لتر توين تيربو 8 سلندر مع محرك كهربائي بقوة إجمالية مذهلة قد تصل إلى 937 حصان وهيكل كربوني بالكامل.

محرك كهذا قد يتم تقديمه في عدة موديلات أخرى للكزس، أبرزها LC F عالية الأداء.. لنأمل بصحة هذا التقارير، والتي تظل غير رسمية للوقت الحالي.



