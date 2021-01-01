لكزس LFA قد تحصل على جيل جديد كلياً بقوة 937 حصان!

آخر الأخبارأخبار السيارات › لكزس LFA قد تحصل على جيل جديد كلياً بقوة 937 حصان!

صورة الخبر: لكزس LFA قد تحصل على جيل جديد كلياً بقوة 937 حصان!
لكزس LFA قد تحصل على جيل جديد كلياً بقوة 937 حصان!

المربع نت – كشفت لكزس الأسبوع الماضي عن إصدارات خاصة رائعة مبنية على موديل IS سيدان بتعديلات بديعة في التصميم ضمن فعاليات معرض سيما، وقد تمنى الجميع رؤية إصدار جديد مبني على موديل LFA الخارق الأيقوني ولكن للأسف لم نر شيء.

لم يمنع ذلك صدور تقرير جديد هام من مجلة “بيست كار” اليابانية عن تطوير لكزس لموديل LFA جديد كلياً، كما حددت المجلة موعداً لطرح السيارة الجديدة، في عام 2025.

ووضحت المجلة أن LFA الجديدة ستنتقل لمحرك 4.0 لتر توين تيربو 8 سلندر مع محرك كهربائي بقوة إجمالية مذهلة قد تصل إلى 937 حصان وهيكل كربوني بالكامل.

محرك كهذا قد يتم تقديمه في عدة موديلات أخرى للكزس، أبرزها LC F عالية الأداء.. لنأمل بصحة هذا التقارير، والتي تظل غير رسمية للوقت الحالي.

صورة الخبر: لكزس LFA قد تحصل على جيل جديد كلياً بقوة 937 حصان!

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لكزس LFA قد تحصل على جيل جديد كلياً بقوة 937 حصان!

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
74447

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager