

مواصفات هافال H6 2022 وأسعارها في السعودية Haval H6 مواصفات هافال H6 2022 وأسعارها في السعودية Haval H6

المربع نت – دُشن الجيل الأول من هافال H6 عام 2011، واستطاعت بعد 3 سنوات فقط من تقديمها ان تكون السيارة الـ SUV الأكثر مبيعا شهرياً بداخل الصين بمبيعات تخطت حاجز ال 30 ألف سيارة في الشهر الواحد، كما تمتلك حضوراً قوياً عالمياً بفضل مصانع الشركة العديدة في الصين وماليزيا وتونس وروسيا، واليوم، سنتعرف على مواصفات موديل 2022 الجديد بالمملكة.



الأداء



نبدأ بمواصفات المحرك، فهو مكون من 4 إسطوانات برقم كودي 4N20 وبسعة 2.0 لتر تربو وبقوة 201 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 320 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع ديوال كلاتش او ثنائي التعشيق من 7 سرعات، وتعمل السيارة بالجر الأمامي للعجلات في اول 3 فئات، والدفع الكلي للعجلات في أعلى الفئات تجهيزاً، أما عن نظام التعليق، فالأمامي من نوع ماكفرسون والخلفي من نوع مالتي لينك أو متعدد الوصلات.

تصميم خارجي عصريمقدمة السيارة تحتوي على شبكة كبيرة الحجم من الكروم مع شعار هافال بحجم كبير أيضاً بجانب الكشافات الأمامية الأوتوماتيكية العاملة بتقنية LED من حجم رفيع وتصميم راقٍ، بجانب فتحة السقف البانورامية والمستشعرات الأمامية والخلفية، ومن الجانب نلاحظ وجود العجلات الجانبية بقياس 19 بوصة والمرايا الجنبية التي تحمل نظام الكاميرات المحيطية بمجال رؤية 360 درجة, كما سنجد خاصية الدخول الذكي وتشغيل المحرك بدون مفتاح.اما عن الواجهة الخلفية فتحتوي على كشافات خلفية من نوع LED ذات إضاءة أفقية بتصميم جميل للغاية، والأهم هو الباب الخلفي العامل بالكهرباء لتوفير الوقت والمجهود.مقصورة داخلية أنيقةالتصميم الداخلي للسيارة متفرد وفخم للغاية، فقد تم استخدام اللون البرونزي او الذهبي في التطعيمات الداخلية بجانب تصميم فتحات التهوئة والشاشات وناقل الحركة من نوع Shift By Wire، وكل تلك التفاصيل قد ساهمت في خلق روح مختلفة تماماً لتلك السيارة في فئتها السعرية والتصنيفية.والداخلية بالكامل من الجلد سواء كانت المقاعد او عجلة القيادة والمخدع الوسطي، وتتمتع المقاعد الأمامية العاملة بالكهرباء بخاصية التدفئة والتبريد، كما تتمتع السيارة بشاشة وسطية لعرض وتشغيل الوسائط المتعددة بقياس 12.3 بوصة متصلة بعدد 8 مكبرات صوتية وكاميرات محيطية.وأسفل الشاشة مباشرة نلاحظ وجود مكيف الهواء الأوتوماتيكي المزدوج والساحن اللاسلكي للهواتف المحمولة, وقرص تحكم في ناقل الحركة بتصميم فخم للغاية، هذا بجانب وجود شاشة لوحة العدادات بقياس 10.25 بوصة، مع بروجيكتور من نوع Head up display لعرض البيانات على الزجاج أمام السائق.أنظمة أمان متقدمةأما عن تجهيزات الأمن والسلامة، فتتمتع السيارة بحزمة ممتازة منها، ولعل أبرزها يتلخص في:وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائريةنظام رادار السرعة المتكيف بخاصية الإنعطاف الذكينظام التنبيه من الصدمات الأمامية للمركبات والمشاهفرملة الطوارئ التلقائية لمنع أو التخفيف من وقوع الحادثنظام المحافظة على الحارة المروريةالمساعده على تغيير الحارة المرورية بجانب الرادار للتنبيه للنقاط العمياءنظام المساعدة في الصعود والهبوط من المرتفعاتنظام الركن المساعدوفي الختام، تقدم هافال H6 عبر 4 فئات مختلفة التجهيز أسعارها كالتالي:الفئة الأولى بيسيك: 82,789 ريالالفئة الثانية أكتيف: 88,539 ريالالفئة الثالثة بريميوم: 98,889 ريالالفئة الرابعة بريميوم وهي الفئة الوحيدة بدفع كلي: 103,489 ريال



