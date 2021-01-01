كشفت سوبارو عن سيارة Solterra EV الجديدة في اليابان، ذلك بعد أن كشف عن سيارتها WRX قبل شهر. وتتيح سوبارو الكثير من الخيارات الأخرى لاختيار السيارة التي تتناسب معك، وتعد سوبارو كروستريك واحدة من ضمن هذه السيارة.
والتي من المقرر طرح طراز 2022 للبيع قريبًا، لذلك أصدرت سوبارو للتو أسعارًا لطراز العام الجديد، كما أنك لن تدفع الكثير مقابل أحدث إصدار، حيث أن كروستريك العادية والهجينة لا تحصل إلا على زيادات طفيفة في الأسعار.
وبحسب carbuzz، ستكلفك كروستريك العادية 200 دولارًا إضافيًا، مع MSRP أساسي قدره 22،445 دولارًا، بينما يكلفك الطراز الهجين زيادة أكبر قليلاً بمقدار 300 دولار، ما يجعل سعره الأساسي يصل إلى 35،645 دولارًا.
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التعليقات على سوبارو تعلن عن أسعار كروستريك 2022
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