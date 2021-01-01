

سوبارو تعلن عن أسعار كروستريك 2022 سوبارو تعلن عن أسعار كروستريك 2022

كشفت سوبارو عن سيارة Solterra EV الجديدة في اليابان، ذلك بعد أن كشف عن سيارتها WRX قبل شهر. وتتيح سوبارو الكثير من الخيارات الأخرى لاختيار السيارة التي تتناسب معك، وتعد سوبارو كروستريك واحدة من ضمن هذه السيارة.



والتي من المقرر طرح طراز 2022 للبيع قريبًا، لذلك أصدرت سوبارو للتو أسعارًا لطراز العام الجديد، كما أنك لن تدفع الكثير مقابل أحدث إصدار، حيث أن كروستريك العادية والهجينة لا تحصل إلا على زيادات طفيفة في الأسعار.



وبحسب carbuzz، ستكلفك كروستريك العادية 200 دولارًا إضافيًا، مع MSRP أساسي قدره 22،445 دولارًا، بينما يكلفك الطراز الهجين زيادة أكبر قليلاً بمقدار 300 دولار، ما يجعل سعره الأساسي يصل إلى 35،645 دولارًا.

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فيما يبدأ Crosstrek Premium بسعر 23.595 دولارًا، أما الطراز الرياضي 26.795 دولارًا، ثم سنحصل على Limited يكلفك 28295 دولارًا قبل أي خيارات.بالنسبة إلى المحركات، تأتي قاعدة كروستريك وشقيقتها بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر يولد قوة 152 حصانًا، في حين أن النسخة الرياضية تتميز بمحرك سعة 2.5 لتر يولد 182 حصانًا، بينما يأتي المحرك الهجين بسعة 2.0 لتر، مع بمحركين كهربائيين.