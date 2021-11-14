شعبة الخضروات والفواكه: استقرار أسعار أغلب الأصناف وتوافر معروض كبير

أعلن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه، استقرار الأسعار فى سوق الجملة لأغلب الأصناف مع تغير طفيف فى بعض الأنواع، حيث سجلت البطاطس مستوى يتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات، وسجلت أسعار الطماطم مستويات 1.5 - 3 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الكوسة يتراوح بين 2.5- 5 جنيهات للكيلو وفق سعر الجملة.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن أسعار الخيار الصوب سجلت بين 3 إلى 5.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 2.5- 4.5 جنيه للكيلو، والبصل من 2-3.5 جنيه للكيلو، وتراوح الباذنجان بين 2-4 جنيهات للكيلو، وأسعار الليمون بين 5-8 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار القلقاس بين 3 إلى 6 جنيهات مقابل 5-8 جنيهات للكيلو البامية من 5 إلى 9 جنيهات،.
وتابع، أن الفلفل الألوان يسجل 3-5.5 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا لتسجل 4-6 جنيها للكيلو، والفلفل الرومى الأخضر 3.5 - 5.5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامى الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، استقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو والملوخية من 1.5 إلى 3.5 جنيها.
وبلغ سعر أن البرتقال البلدى من 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو، البرتقال السكرى من 2.5 إلى 4 جنيهات للكيلو، العنب الأحمر من 6 إلى 9 جنيهات، تفاح مستورد من 20 إلى 25 جنيها، تفاح سورى أو لبنانى من 12 إلي18 جنيها للكيلو فى الكرتونة.
وسجلت أسعار الجوافة من 4 إلى 7 جنيهات والرمان من 4 إلى 8 جنيهات، الكنتلوب من 5 إلى 8 جنيهات والكاكا من 9 إلى 13 جنيها، المانجا من 13 إلى 25 جنيها للكيلو، الخوخ المستورد من 15 إلى 20 جنيها، الكمثرى 25 جنيها، أسعار البلح السمانى من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو، والزغلول من 5 إلى 8 جنيهات للكيو، البلح السيوى يبدأ من 20 جنيها.
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