

البنك الدولى ينظم حلقة نقاشية حول الابتكار في تمويل التغذية بطوكيو البنك الدولى ينظم حلقة نقاشية حول الابتكار في تمويل التغذية بطوكيو

عقد البنك الدولى اليوم مائدة مستديرة، حول "قيادة الابتكار في تمويل التغذية"، وذلك كحدث جانبي في مؤتمر طوكيو للتغذية من أجل النمو (N4G) لعام 2021.



وذكر البنك الدولى عبر موقعه الرسمي، أن قمة طوكيو للتغذية من أجل النمو (N4G) لعام 2021، تمثل لحظة "نجاح أو استراحة" لتعبئة التزامات طموحة وفعالة ومستدامة لمواجهة التحدي المتمثل في إنهاء سوء التغذية بجميع أشكاله ، بما في ذلك نقص التغذية والسمنة.



وأشار إلى أنه نظرًا لقيود الوباء على كل من الجهات المانحة والموارد المحلية، أصبحت الحاجة إلى التمويل الميسر والقطاع الخاص والتمويل المبتكر التحفيزي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لافتا ان حلقة النقاش هذه ستجمع بين كبار القادة وأصحاب المصلحة الرئيسيين لمناقشة مشهد تمويل التغذية ، والتحديات الرئيسية والفرص في تحقيق الطموحات.

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كما ستركز بشكل خاص على بدء حوار حول استكشاف طرق تمويل جديدة وإطلاق عملية لتشجيع شركاء جدد على الانضمام إلى حركة التغذية العالمية وتطوير أفكار جديدة للتمويل المبتكر للتغذية ، مع حشد الموارد غير التقليدية وتسليط الضوء على المجالات ذات الصلة للبحث وتنمية القدرات في جميع أنحاء العالم.يشار إلى أن البنك الدولى يركز بشكل كبير على ملف تغذية الأطفال وضمان النمو السليم لهم في كافة ارجاء العالم ولا سيما الدول النامية والفقيرة والأكثر فقرا.