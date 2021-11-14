عقد البنك الدولى اليوم مائدة مستديرة، حول "قيادة الابتكار في تمويل التغذية"، وذلك كحدث جانبي في مؤتمر طوكيو للتغذية من أجل النمو (N4G) لعام 2021.
وذكر البنك الدولى عبر موقعه الرسمي، أن قمة طوكيو للتغذية من أجل النمو (N4G) لعام 2021، تمثل لحظة "نجاح أو استراحة" لتعبئة التزامات طموحة وفعالة ومستدامة لمواجهة التحدي المتمثل في إنهاء سوء التغذية بجميع أشكاله ، بما في ذلك نقص التغذية والسمنة.
وأشار إلى أنه نظرًا لقيود الوباء على كل من الجهات المانحة والموارد المحلية، أصبحت الحاجة إلى التمويل الميسر والقطاع الخاص والتمويل المبتكر التحفيزي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لافتا ان حلقة النقاش هذه ستجمع بين كبار القادة وأصحاب المصلحة الرئيسيين لمناقشة مشهد تمويل التغذية ، والتحديات الرئيسية والفرص في تحقيق الطموحات.
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التعليقات على البنك الدولى ينظم حلقة نقاشية حول الابتكار في تمويل التغذية بطوكيو
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