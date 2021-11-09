

العلم يؤكد سُنة النبي.. شرب الماء واقفًا يعرض صحتك للخطر العلم يؤكد سُنة النبي.. شرب الماء واقفًا يعرض صحتك للخطر

الروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستقئ ” وكان من عادة الرسول أن يشرب الماء وهو جالس، ومن المُتعارف عليه في الدين الإسلامي أن شرب الماء جالسًا مُستحب.



وصية أوصاه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأكدها العلماء بعد مئات السنين، أنه لا يجب على الإنسان شرب الماء وهو واقفًا لأنه يُسبب ضررًا قد لا يعرفه كثيرون.



وفقًا لموقع iheart، أثبتت دراسات أن شرب الماء وأنت واقفًت، لا يجعل الشخص يحصل على التغذية المطلوبة. بالعكس قد تكون ضارة للغاية وتعرضه للخطر .

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لماذا شرب الماء في حالة الوقوف ضارًا؟1-التهاب المفاصل:“لا تشرب أو تأكل واقفًا حتى لا ينزل في قدمك مُباشرًة”، جملة أغلبنا سمعها من أجدادنا عندما كُنا نأكل ونشرب ونحن واقفين، ولا نُعير لها اهتماما بل ونعتبرها خُرافة، ولكن يبدو أنها نصيحة قيمة. تناول الماء في حالة الوقوف يجعله يتدفق بسرعة عبر جسمك ويتراكم في المفاصل. مما قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالتهاب المفاصل.2-يضر الجهاز الهضمي:عندما تكون واقفًا وتشرب، يتدفق الماء لأسفل ويتناثر على جدران المعدة مما يسبب بعض التآكل على المدى الطويل، كما ضر أيضًا جدار المعدة والجهاز الهضمي.3- لا تروي العطش:لن يشعر الشخص بأن عطشه قد رُوى عندما يشرب الماء وهو واقف تفعل الكثير لإرواء عطشك. يُنصح بالجلوس وأخذ رشفات صغيرة من الماء لإرواء العطش.4-عسر الهضم:إذا كنت تشرب أثناء الوقوف، فإن جسمك وعضلاتك في حالة توتر دائم. الجلوس يبقيهم مسترخين ويسمح للجسم بامتصاص السوائل بوتيرة أفضل بكثير مع المواد الغذائية الأخرى.5-يؤثر على وظائف الكلى:وأخيرًا أثر سببي لا يُمكن توقعه، وهو أن الشرب أثناء الوقوف لا يسمح كليتيك بترشيح الماء بشكل صحيح.