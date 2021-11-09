تحدث الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، عن أهمية التسامح في المجتمع وفي التعاملات اليومية بين الأفراد، قائلا: «المسامحة يعني العفو عند المقدرة وفي نفس الوقت أنا خلاص أطلقت العفو على خطأ أنت ارتكبته، لو واحد كسر عليا العربية احنا الاتنين بنفقد أعصابنا، دي هنا بنسميها العقل المجنون، لحظة اندفاعية انفعالية لحظية».
لو اتكلمنا بهدوء هناخد حقنا
وأضاف «فرويز»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، «أنت كسرت له الفانوس، وهو كسرلك المراية وشتمنا بعض وبعد 5 دقايق لقينا نفسنا بنربط على بعض وبنحضن بعض ونبوس دماغ بعض، وكل واحد يمشي بعد ما خسر جزء من عربيته طب ما أحنا لو من الأول هدينا واتكلمنا بهدوء هناخد حقنا».
الصوت العالي بيفقدك حقك في الكلام
وتابع: «الصوت العالي بيفقدك حقك في الكلام، أنا أعلي صوتي وحضرتك تعلي صوتك، أحنا الاتنين نعلي صوتنا هتلاقي أيدينا ارتفعت وبمجرد أنها ارتفعت فقدنا هيبتنا وقيمتنا، ولكن لو فيه مسامحة وهدوء كل واحد هياخد حقه إما بالقانون أو بالغفران أو بالعفو».
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التعليقات على استشاري نفسي عن التسامح: «لو حد خبط عربيك خده بالحضن»
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