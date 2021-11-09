

استشاري نفسي عن التسامح: «لو حد خبط عربيك خده بالحضن» استشاري نفسي عن التسامح: «لو حد خبط عربيك خده بالحضن»

تحدث الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، عن أهمية التسامح في المجتمع وفي التعاملات اليومية بين الأفراد، قائلا: «المسامحة يعني العفو عند المقدرة وفي نفس الوقت أنا خلاص أطلقت العفو على خطأ أنت ارتكبته، لو واحد كسر عليا العربية احنا الاتنين بنفقد أعصابنا، دي هنا بنسميها العقل المجنون، لحظة اندفاعية انفعالية لحظية».



لو اتكلمنا بهدوء هناخد حقنا

وأضاف «فرويز»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، «أنت كسرت له الفانوس، وهو كسرلك المراية وشتمنا بعض وبعد 5 دقايق لقينا نفسنا بنربط على بعض وبنحضن بعض ونبوس دماغ بعض، وكل واحد يمشي بعد ما خسر جزء من عربيته طب ما أحنا لو من الأول هدينا واتكلمنا بهدوء هناخد حقنا».



الصوت العالي بيفقدك حقك في الكلام

وتابع: «الصوت العالي بيفقدك حقك في الكلام، أنا أعلي صوتي وحضرتك تعلي صوتك، أحنا الاتنين نعلي صوتنا هتلاقي أيدينا ارتفعت وبمجرد أنها ارتفعت فقدنا هيبتنا وقيمتنا، ولكن لو فيه مسامحة وهدوء كل واحد هياخد حقه إما بالقانون أو بالغفران أو بالعفو».

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فقدنا التسامح بين الأفراد بسبب تغير ظروف الحياةوأوضح الاستشاري النفسي أن ظروف الحياة تغيرت على مستوى العالم وفي مصر، وبالتالي أنماط من السلوكيات بدأت في التغير أيضا وفقدان ما كنا نتميز به سابقا، إذ كنا متميزين في بعض السلوكيات وبعض الأخلاقيات، لأننا انغمسنا في العالمية، «بقينا زي غيرنا»، من ضمن هذه الأشياء التي فقدناها هي التسامح.هناك فرق بين المسامحة برضا وغير الرضاوأشار إلى أن هناك فرقا بين المسامحة برضا وغير الرضا، «ده بيفرق معايا نفسيا جدا»، لافتا أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الألم النفسي نتيجة الكبت النفسي لتعرضه لضغوط وهو لم يسامح.طلعوا اللي جواكم وسامحواوتابع: «قاعد يكتم جواه يكتم جواه لغاية ما الكورة بدأت تنفجر، فيه ناس جالها سكر وضغط وفقرات وعضلات مشدودة والمعدة والقولون العصبي، كل ده بسبب الضغط النفسي، ودايما بنقولهم طلعوا اللي جواكم وسامحوا».