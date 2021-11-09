اختار مهندس روسي اللجوء إلى "السحر الأسود"، بعد أن تركته زوجته، إلا أن كارثة لم تكن في الحسبان وقعت.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أنطون شابانوف (33 عاما) انفصل مع زوجته ليوبوف (29 عاما)، بعد أقل من عام على زواجهما، مضيفة أن الشاب الروسي لم يقو على الفراق، فلجأ إلى السحر الأسود.
وحسب ما ذكرت لجنة التحقيق الروسية، فإن شابانوف تواصل مع أحد المحتالين، الذي يدعى نيكولاي إيفانوف، بهدف إقامة بعض الطقوس، التي تتضمن دفن ممتلكات الزوجين في غابة بالقرب من مدينة أستراخان.
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التعليقات على لجأ للسحر الأسود لإنقاذ زواجه.. فوقعت الكارثة
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