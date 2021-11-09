

روسية تفوز بلقب ملكة جمال العالم للمتزوجات.. صور روسية تفوز بلقب ملكة جمال العالم للمتزوجات.. صور

فازت الروسية كسينيا دافيدوفا بمسابقة الجمال الدولية للسيدات لعام 2021، لتصبح أجمل امرأة متزوجة فى العالم، وتمكنت دافيدوفا، الأم لثلاثة أطفال، من تجاوز منافسين من المملكة المتحدة ولاتفيا وقبرص وأوروبا والإمارات العربية المتحدة والهند وأرمينيا، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية.



ودافيدوفا حاصلة على شهادة فى العلاقات العامة، وتعرف بنشاطاتها الاجتماعية، حيث قامت بتنظيم مشروع خيري لمساعدة العائلات التي لديها أطفال يعانون من بعض الصعوبات، بالإضافة إلى ذلك، فهي سفيرة المشروع الفيدرالي "تكوين بيئة حضرية مريحة" لتحسين مدينة سانت بطرسبرج، بحسب ما نشرت قناة "سان بطرسبرج" التلفزيونية.



وبحسب دافيدوفا، فقد شاركت في المسابقة لأنها أرادت تمثيل روسيا في المشاريع الخيرية والبيئية على المستوى الدولي.





