جهات التحقيق ترفض السماح لـ حسن نافعة بمغادرة البلاد

قال الكاتب والسياسي حسن نافعة، الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن جهات التحقيق ترفض السماح أو الرد على الطلب الذي تقدم به من أجل السماح له بمغادرة البلاد لمرة واحدة فقط، بسبب وجود قرار يقضي بمنعه من السفر.
وأضاف نافعة في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن قرار النائب العام بمنعه من السفر غير قابل للطعن، لأنه مرتبط بقضية لا تزال تحت نظر نيابة أمن الدولة ولم تعرض بعد على القضاء.
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وفي وقت سابق، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة وقف أمر التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، لحين الفصل فى الدعوى الدستورية الخاصة بحسن نافعة.
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