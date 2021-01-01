جهات التحقيق ترفض السماح لـ حسن نافعة بمغادرة البلاد

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صورة الخبر: الكاتب والسياسي حسن نافعة
الكاتب والسياسي حسن نافعة


قال الكاتب والسياسي حسن نافعة، الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن جهات التحقيق ترفض السماح أو الرد على الطلب الذي تقدم به من أجل السماح له بمغادرة البلاد لمرة واحدة فقط، بسبب وجود قرار يقضي بمنعه من السفر.

وأضاف نافعة في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن قرار النائب العام بمنعه من السفر غير قابل للطعن، لأنه مرتبط بقضية لا تزال تحت نظر نيابة أمن الدولة ولم تعرض بعد على القضاء.

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وفي وقت سابق، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة وقف أمر التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، لحين الفصل فى الدعوى الدستورية الخاصة بحسن نافعة.

ويواجه نافعة تهمًا في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا من بينها ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

المصدر: cairo24

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