5 طرق طبيعية لإزالة المكياج من بشرتك

تحب الفتيات جميعًا امتلاك بشرة نظيفة ومشرقة، ورغم أن خطوة إزالة المكياج عمل روتيني، إلا أن الكثير من الفتيات يغفلن القيام بها، ولكنها ضرورة للعناية بالبشرة، وتوضح الدكتورة آنا شاكون، طبيبة الأمراض الجلدية، أهمية إزالة المكياج، قائلة: "يسد المكياج مسام بشرتك، ما يعني أنه يسبب حب الشباب، لكن إذا كنت تبحثين عن خيارات إزالة المكياج المناسبة لنوع بشرتك والمكياج، فإليكِ الطرق الطبيعية المختلفة لإزالة المكياج نقلًا عن موقع "stylecraze".
زيت جوز الهند
زيت جوز الهند هو أسهل طريقة لإزالة المكياج، يمكنك أن تأخذي كمية بحجم حبة البازلاء على راحة يدك، وافركيها على وجهك بالكامل، ودلكيها برفق، واشطفي الزيت للحصول على بشرة ناعمة ونظيفة وأكثر إشراقًا على الفور.
زيت الزيتون
زيت الزيتون رائع ليس فقط لجسمك ولكن أيضًا لبشرتك. دلكي بضع قطرات من الزيت على وجهك بلطف، وأزيلي آثار المكياج، ثم اغسلي وجهك بماء فاتر أو منظف.
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